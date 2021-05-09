Молодик з Чорним місяцем 11 травня: кому загрожує небезпека, а хто доб'ється успіху

Астролог каже, що в цей період можуть вийти на поверхню пороки, бажання, амбіції, тривоги, загострене почуття самолюбства. Також посилиться жадібність і магнетична сексуальність, захочеться задовольнити всі свої плотські бажання. Може втрачатися почуття міри і реальності, кидати від страху бідності до тринькання і надмірного гедонізму.

Плюсами такого молодика будуть творче натхнення, море енергії, а також закоханість. Можливе виникнення яскравої симпатії спалахом, яка може швидко минути, ніби у вас було помутніння. Вірогідні інсайти, посилення інтуїції, віщі сни, загострене чуття і супертактильна чуттєвість зі "своєю" людиною.

Мінуси молодика 11 травня:

тривога, страхи, виникнення безглуздих ситуацій, через які може бути дуже соромно і прикро

публічні зізнання у своїй нікчемності та професійній некомпетентності

суспільство бісить і виводить на емоцію

чорний піар

кошмар

фінансові втрати через жадібність

інвестиції в мильну бульбашку і картковий будиночок

Відзначимо, що Чорний місяць в астрології - це дуже потужний аспект. Він виводить найгірше, що є в людині, але в той же час саме Ліліт (Чорний місяць) здатний показати справжнє обличчя натива. Крім безпосереднього впливу на долю, Чорний місяць оголює кармічний вплив минулих життів.