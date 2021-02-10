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В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 06:30
В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца недели поменяется с приходом сильных морозов. В ближайшие два дня страну продолжит засыпать снегопадами, а затем ворвется антициклон - осадки прекратятся, но температура снизится.

Прогнозом на ближайшие пять дней с Lite поделились в Украинском гидрометцентре.

Так, 10 февраля синоптики прогнозируют сильные снегопады на Севере. В остальных регионах - осадки менее интенсивные: на Западе - снег, в Центре и Востоке - мокрый снег с дождем, на Юге - вероятность осадков низкая.

Холоднее всего на Севере - от -3 до -7 днем и -10... -14 ночью, на Западе - от 0 до -5 днем и -4... -6 мороза ночью, а в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области - градусы выше. На Востоке и в Центре днем 0... +5. ночью от 0 до -4 мороза, на Юге - тепло - от +8 до +13 днем, ночью +1... +7.

В Киеве незначительный снег, днем -3... -5, ночью от -7 до -9 мороза.

11 февраля температура существенно не изменится, но западные и северные области накроет сильными снегопадами, а Закарпатье - дождем. В Центре - дождь с мокрым снегом, на Востоке и Юге - вероятность осадков невысока.

В Киеве в четверг будет снегопад, днем -2... -4, ночью -8... -10 мороза.

В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погодыВ Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды

Погода в Украине 10 и 11 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Пятница, 12 февраля, будет с осадками по всей стране: на Западе небольшой снег, на Востоке - дождь, в остальных областях - умеренные осадки - снег, мокрый снег.

Изменится и температура воздуха: на Западе -10... -12 в течение суток (Закарпатье -6... -8), на Севере, в Житомирской, Винницкой областях -6... -10 мороза, Одесская, Николаевская, Черкасская и Кировоградская области с -4... -7 мороза. Восток и юго-восток будет с +2... +7 днем и от -3 до +4 ночью, в Крыму - от + до +9 днем, +3... +5 ночью.

В Киеве в пятницу -8... -10, снег.

В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды

Погода в Украине 12 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

13-14 февраля интенсивные осадки прекратятся, разве местами небольшой снег. А похолодание продвинется восточнее. На Юге, Востоке -2... -6 днем, -4... -10 ночью, в остальных областях -7... -13 днем, ночью -11... -18 мороза.

В Киеве суббота-воскресенье будут с -9... -11 днем, -13... -15 ночью, небольшой снег.

В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погодыВ Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды

Погода в Украине 13 и 14 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снегопады и метели.

Также метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что будет с климатической ситуацией в стране в ближайшие пять лет.

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