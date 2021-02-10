В Україну йдуть сильні снігопади та люті морози: синоптики оновили карти погоди

Погода в Україні до кінця тижня зміниться з приходом сильних морозів. У найближчі два дні країну продовжить засипати снігопадами, а потім увірветься антициклон - опади припиняться, але температура знизиться.

Прогнозом на найближчі п'ять днів з Lite поділилися в Українському гідрометцентрі.

Так, 10 лютого синоптики прогнозують сильні снігопади на Півночі. В інших регіонах - менш інтенсивні опади: на Заході - сніг, в Центрі та Сході - мокрий сніг з дощем, на Півдні - ймовірність опадів низька.

Найхолодніше на Півночі - від -3 до -7 вдень і -10... -14 вночі, на Заході - від 0 до -5 вдень, -4... -6 морозу вночі, а в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській області - градуси вище. На Сході і в Центрі вдень 0... +5. вночі від 0 до -4 морозу, на Півдні - тепло - від +8 до +13 вдень, вночі +1... +7.

У Києві незначний сніг, вдень -3... -5, вночі від -7 до -9 морозу.

11 лютого температура істотно не зміниться, але західні і північні області накриє сильними снігопадами, а Закарпаття - дощем. У Центрі - дощ з мокрим снігом, на Сході і Півдні - ймовірність опадів невисока.

У Києві в четвер буде снігопад, вдень -2... -4, вночі -8... -10 морозу.

Погода в Україні 10 і 11 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

П'ятниця, 12 лютого, буде з опадами по всій країні: на Заході невеликий сніг, на Сході - дощ, в інших областях - помірні опади - сніг, мокрий сніг.

Зміниться і температура повітря: на Заході -10... -12 протягом доби (Закарпаття -6... -8), на Півночі, у Житомирській, Вінницькій областях -6... -10 морозу, Одеська, Миколаївська, Черкаська та Кіровоградська області з -4... -7 морозу. Схід і південний схід буде з +2... +7 вдень, від -3 до +4 вночі, у Криму - від + до +9 вдень, +3... +5 вночі.

У Києві в п'ятницю -8... -10, сніг.

Погода в Україні 12 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

13-14 лютого інтенсивні опади припиняться, хіба місцями невеликий сніг. А похолодання просунеться на схід. На Півдні, Сході -2... -6 вдень -4... -10 вночі, в інших областях -7... -13 вдень, вночі -11... -18 морозу.

У Києві субота-неділя з -9... -11 вдень, -13... -15 вночі, невеликий сніг.

Погода в Україні 13 і 14 лютого (скрін: meteo.gov.ua)