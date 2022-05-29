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Новая любовь, помолвка и свадьба: знаки Зодиака, любовная жизнь которых изменится в июне

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Воскресенье 29 мая 2022 07:00
Новая любовь, помолвка и свадьба: знаки Зодиака, любовная жизнь которых изменится в июне Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым первый летний месяц принесет много романтики и любовных приключений. Кому повезет в любви, кого ждут предложения, помолвка и даже свадьба?

Об этом читайте ниже в нашем материале.

Овен

Как пишет 1+1, Овнов ждет много проявлений страсти и повышенного либидо. Если у вас есть пара, то сейчас отличное время, чтобы развить отношения и сделать предложение.

Если вы пока одиноки, то человек, к которому вы неравнодушны, поверит в ваши чувства.

Дева

Девы, которые уже имеют пару, улучшат отношения. Июнь - удачный месяц, чтобы узаконить отношения, если вы планировали помолвку или свадьбу, звезды на вашей стороне.

Дев, которые еще не нашли свою половинку, в этом месяце ждут любовных авантюр.

Скорпион

Скорпионы, которые не имеют партнера, - в июне вас ждет много романтических неожиданностей.

Будут периоды, когда вы не чувствуете уверенности в себе, но именно в это время вы становитесь парадоксально привлекательны для противоположного пола. Не упустите свой шанс.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака сильно повезет в июне с деньгами.

Также сообщалось, для кого лето станет временем больших перемен.

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