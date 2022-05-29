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Нове кохання, заручини та весілля: знаки Зодіаку, любовне життя яких зміниться у червні

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Неділя 29 травня 2022 07:00
Нове кохання, заручини та весілля: знаки Зодіаку, любовне життя яких зміниться у червні Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким перший літній місяць принесе багато романтики й любовних пригод. Кому пощастить у коханні, кого чекають пропозиції, заручини і навіть весілля?

Про це читайте нижче в нашому матеріалі.

Овен

Як пише 1+1, на Овнів чекає багато проявів пристрасті та підвищеного лібідо. Якщо у Вас є пара, то зараз відмінний час, щоб розвинути стосунки і зробити пропозицію.

Якщо ви поки що самотні, то людина, до якої ви небайдужі, повірить у ваші почуття.

Діва

Діви, які вже мають пару, покращать стосунки. Червень - вдалий місяць, щоб узаконити відносини, якщо ви планували заручини або весілля, зірки на вашому боці.

Дів, які ще не знайшли свою половинку, цього місяця чекають на любовні авантюри.

Скорпіон

Скорпіони, які не мають партнера, - у червні на вас чекає багато романтичних несподіванок.

Будуть періоди, коли ви не відчуваєте впевненості в собі, але саме в цей час ви стаєте парадоксально привабливими для протилежної статі. Не проґавте свій шанс.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку сильно пощастить у червні з грошима.

Також повідомлялося, для кого літо стане часом великих змін.

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