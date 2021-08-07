Никому не рассказывайте о своих планах: гороскоп для женщин с 9 по 15 августа

Овен

У представительниц этого знака Зодиака наступит время, когда вы с легкостью сможете преодолеть все трудности и привлечь в свою жизнь удачу. Будьте внимательны, так как шанс допустить промахи очень высок. Главное - не посвящайте посторонних в свои планы.

Телец

Следующая неделя будет для женщин-Тельцов очень динамичной, поэтому вам следует ежедневно восполнять запасы энергии. Если вы будете разумно распоряжаться своим энергетическим потенциалом, это позволит вам не утратить энтузиазм. В конце недели Тельцам следует важно побаловать себя обновками.

Близнецы

Астрологи советуют вам остановиться и задаться вопросом, что вам нужно для счастья. Так вы сможете найти свой путь к процветанию. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, чтобы найти в себе силы для перемен к лучшему. И главное - перестаньте слушать "добрых" советчиков.

Рак

Посвятите на этой неделе время тому, что любите. Уделите внимание мелочам, которые могут поднять настроение и дадут ощущение счастья. Это время крайне благоприятно для смены образа и для наведения порядка в жилище, а также для получения знаний и повышения своей профквалификации.

Лев

Проводите больше времени в обществе приятных вам людей. Звезды и планеты помогут выстроить вам хорошие отношения с друзьями, коллегами, любимыми людьми. Время с 9 по 15 августа станет удачным временем для сильных личностей. В деловой жизни Львиц ждет большой успех - продвижение по карьере, выгодные сделки, договоренности.

Дева

Уделите максимум времени личностному росту и развитию, как в деловой, так и в духовной жизни. В это время очень важно быть в гармонии с собой. Избегайте конфликтов и не поддавайтесь разрушительным эмоциям. Процветания поможет достичь хорошее настроение и внутренний положительный баланс.

Весы

Начните неделю с привлечения позитива в вашу жизнь. С отличным настроением вы сможете очень быстро решить даже самые сложные вопросы и легко найти общий язык даже с самыми сложными людьми. Скорректируйте планы, займитесь самопознанием и корректировкой планов, и вы сможете найти ответы на давно волнующие вас вопросы.

Скорпион

У вас появится уникальный шанс изменить жизнь к лучшему. Очень важно уделить внимание деталям, чтобы увидеть знаки судьбы. Астрологи говорят, что звезды и планеты на этой неделе будут оберегать вас от неурядиц и токсичных людей. В конце недели возьмите паузу и как следует отдохните и восстановите силы.

Стрелец

Женщинам-Стрельцам на этой неделе улыбнется удача, но свои успехи важно держать в секрете, чтобы не стать жертвами недоброжелателей. Вам следует посвящать побольше времени собственному развитию, не идти на поводу у мнения посторонних и не выполнять работу за других. Повезет женщинам этого Знака и в романтических отношениях, одиночки смогут встретиться с интересным человеком.

Козерог

Период с 9 по 15 августа будет благоприятным для женщин-Козерогов, которые будут думать о своем самочувствии. Только в комфорте с собой вам удастся добиться новых успехов и покорить высоты как в деловой, так и в личной сфере жизни. Позаботьтесь о том, чтобы обустройство вашего жилища соответствовало вашему внутреннему "Я".

Водолей

Женщинам-Водолеям на этой неделе августа не составит труда привлечь в жизнь то, что сделает их счастливыми. Настрой на успех и оптимизм помогут выйти из затруднительных ситуаций успешно, обрести счастье и исполнить заветные мечты. Для исполнения своих желаний можно использовать вашу внутреннюю энергетику.

Рыбы

Вы получите возможность перезагрузить сознание, но для этого крайне важно скорректировать планы и понять, что на самом деле мешает привлечению счастья в вашу жизнь. Успех будет ждать уверенных в себе и энергичных женщин, которые знают себе цену и не позволяют окружающим манипулировать собой.