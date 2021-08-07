Нікому не розповідайте про свої плани: гороскоп для жінок з 9 по 15 серпня

Овен

У представниць цього знака Зодіаку настане час, коли ви з легкістю зможете подолати всі труднощі і привернути у своє життя удачу. Будьте уважні, так як шанс допустити промахи дуже високий. Головне - не посвячуйте сторонніх у свої плани.

Телець

Наступний тиждень буде для жінок-Тельців дуже динамічним, тому вам слід щодня поповнювати запаси енергії. Якщо ви будете розумно розпоряджатися своїм енергетичним потенціалом, це дозволить вам не втратити ентузіазм. В кінці тижня Тельцям слід важливо побалувати себе обновками.

Близнюки

Астрологи радять вам зупинитися і задатися питанням, що вам потрібно для щастя. Так ви зможете знайти свій шлях до процвітання. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, щоб знайти в собі сили для змін на краще. І головне - перестаньте слухати "добрих" порадників.

Рак

Присвятіть на цьому тижні час тому, що любите. Приділіть увагу дрібницям, які можуть підняти настрій і дадуть відчуття щастя. Цей час вкрай сприятливий для зміни образу і для наведення порядку в житло, а також для отримання знань і підвищення своєї профкваліфікації.

Лев

Проводьте більше часу в суспільстві приємних вам людей. Зірки і планети допоможуть вибудувати хороші стосунки з друзями, колегами, коханими людьми. Час з 9 по 15 серпня стане вдалим часом для сильних особистостей. У діловому житті Левиць чекає великий успіх - просування по кар'єрі, вигідні угоди, домовленості.

Діва

Приділіть максимум часу особистісному зростанню і розвитку, як в діловому, так і в духовному житті. У цей час дуже важливо бути в гармонії з собою. Уникайте конфліктів і не піддавайтеся руйнівним емоціям. Процвітання допоможе досягти гарний настрій і внутрішній позитивний баланс.

Терези

Почніть тиждень з привернення позитиву у ваше життя. З відмінним настроєм ви зможете дуже швидко вирішити навіть найскладніші питання і легко знайти спільну мову навіть з найскладнішими людьми. Скорегуйте плани, займіться самопізнанням і коригуванням планів, і ви зможете знайти відповіді на давно хвилюючі вас питання.

Скорпіон

У вас з'явиться унікальний шанс змінити життя на краще. Дуже важливо приділити увагу деталям, щоб побачити знаки долі. Астрологи кажуть, що зірки і планети на цьому тижні будуть оберігати вас від негараздів і токсичних людей. В кінці тижня візьміть паузу і як слід відпочиньте і відновіть сили.

Стрілець

Жінкам-Стрільцям на цьому тижні усміхнеться удача, але свої успіхи важливо тримати в секреті, щоб не стати жертвами недоброзичливців. Вам слід присвячувати більше часу власному розвитку, не йти на поводу у думки сторонніх і не виконувати роботу за інших. Пощастить жінкам цього Знака і в романтичних відносинах, одинаки зможуть зустрітися з цікавою людиною.

Козеріг

Період з 9 по 15 серпня буде сприятливим для жінок-Козерогів, які будуть думати про своє самопочуття. Тільки в комфорті з собою вам вдасться домогтися нових успіхів і підкорити висоти як в діловій, так і в особистій сфері життя. Подбайте про те, щоб облаштування вашого житла відповідало вашому внутрішньому "я".

Водолій

Жінкам-Водоліям на цьому тижні серпня не складе труднощів привернути в життя те, що зробить їх щасливими. Настрій на успіх і оптимізм допоможуть вийти зі скрутних ситуацій успішно, знайти щастя і виконати заповітні мрії. Для виконання своїх бажань можна використовувати вашу внутрішню енергетику.

Риби

Ви отримаєте можливість перезавантажити свідомість, але цього вкрай важливо змінити скоригувати плани і зрозуміти, що насправді заважає приверненню щастя у ваше життя. Успіх чекатиме впевнених в собі і енергійних жінок, які знають собі ціну і не дозволяють оточуючим маніпулювати собою.