Никитюк рассказала, кто ей помог попасть на телевидение: оказалось Зеленский

Леся Никитюк рассказала, кто ей помог попасть на кастинг популярного шоу "Орел и Решка", где она потом стала ведущей. Как оказалось, это сделал Владимир Зеленский, который тогда был генеральным продюсером телеканала "Интер".

Об этом Никитюк рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал все тогда на канале. Ему показали тех людей, которых они считали нужным взять на проект. Он сказал: "Нет, давайте, попробуйте... Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее". И позвонили сначала не мне – там еще была одна девочка-блондинка. Он опять сказал: "Не-не, не эта. Вот эта", – рассказала ведущая.

Леся Никитюк рассказала, как Зеленский помог ей попасть на телевидение

Также теледива сообщила, что она отблагодарила Зеленского за такую помощь подарком. Она презентовала ему картину из бисера, которую они собственноручно сделали с кумой.

"Тогда была очень популярна эта вышивка. И мы вышивали ему портрет такой: Украина, и все области вышиты разным орнаментом. Там, где Кривой Рог, – была цифра "95". И потом на каком-то выступлении... Они запустили тогда "Лигу смеха". И я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: "Заходи". – "Так, может?.." – "Заходи", - рассказала о подарке Никитюк.

Гордон спросил Лесю, общается ли она сейчас с Владимиром Зеленским, на что она ответила, что нет.

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