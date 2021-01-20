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Никитюк розповіла, хто їй допоміг потрапити на телебачення: виявилося Зеленський

Автор: Людмила Жукова

Леся Нікітюк розповіла, хто їй допоміг потрапити на кастинг популярного шоу "Орел і Решка", де вона потім стала ведучою. Як виявилося, це зробив Володимир Зеленський, який тоді був генеральним продюсером телеканалу "Інтер".

Про це Никитюк розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Зеленський безпосередньо приймав рішення: стверджував все тоді на каналі. Йому показали тих людей, яких вони вважали за потрібне взяти на проект. Він сказав: "Ні, давайте, спробуйте... Як раз вчора зняли "Розсміши коміка". Там така дівчинка-блондинка. Спробуйте її". І зателефонували спочатку не мені – там ще була одна дівчинка-блондинка. Він знову сказав: "Ні-ні, не ця. Ось ця", – розповіла ведуча.

Леся Нікітюк розповіла, як Зеленський допоміг їй потрапити на телебачення

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Також теледіва повідомила, що вона віддячила Зеленського за таку допомогу подарунком. Вона презентувала йому картину з бісеру, яку вони власноруч зробили з кумою.

"Тоді була дуже популярна ця вишивка. І ми вишивали йому портрет такий: Україна, і всі області вишиті різним орнаментом. Там, де Кривий Ріг, – була цифра "95". І потім на якомусь виступі... Вони запустили тоді "Лігу сміху". І я принесла цю картину подарувати Володимиру Олександровичу. Він сидів в одній шкарпетці і трусах в гримерці, каже: "Заходь". – "Так, може?.." – "Заходь", - розповіла про подарунок Никитюк.

Гордон запитав Лесю, чи спілкується вона з Володимиром Зеленським, на що вона відповіла, що ні.

Як ми раніше писали, Леся Нікітюк розповіла, як приводить себе у форму після новорічних свят.

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Новини України Леся Нікітюк