Никитюк потролила роспропаганду украинскими "птицами-спецназовцами" (видео)

Подписчики в восторге от нового хита. Вот что они пишут в комментариях:

Она перепела украинскую "Сіла птаха". В ней главная героиня - "выведенная в украинских биолабораториях птица-спецназовец", которая "Россию будет метить гим*ом".

Ранее мы писали, что оккупанты уничтожили Le Маршрутку Никитюк, однако она пообещала купить новую и начать тур с Чернобаевки.

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