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Нікітюк потролила роспропаганду українськими "птахами-спецпризначенцями" (відео)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Світлана Мащенко

Леся Нікітюк записала нову пісню про "птахів-спецпризначенців", якими лякають зазомбованих росіян пропагандисти.

Відео з'явилося в Instagram телеведучої.

"Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії", - підписала Леся відео.

Вона переспівала українську "Сіла птаха". В ній головна героїня - "виведена в українських біолабораторіях птиця-спецпризначенець", яка "Росію буде мітити гім*ом".

"Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять".

Дописувачі у захваті від нового хіта. Ось що вони пишуть в коментарях:

  • То бомба-ракета! Леся,пісня кайф.
  • Ці придурки навіть не зрозуміють, що то є стьоб
  • Наші українські протипарашівські бандеро-фашистські націоналістичні лабораторії - вперед і тільки вперед.
  • Це шедевр!

Раніше ми писали, що окупанти знищили Le Маршрутку Нікітюк, однак вона пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки.

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Леся Нікітюк