Нікітюк потролила роспропаганду українськими "птахами-спецпризначенцями" (відео)

Дописувачі у захваті від нового хіта. Ось що вони пишуть в коментарях:

і не зможуть по-кацапськи розмовлять".

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

Вона переспівала українську "Сіла птаха". В ній головна героїня - "виведена в українських біолабораторіях птиця-спецпризначенець", яка "Росію буде мітити гім*ом".

Раніше ми писали, що окупанти знищили Le Маршрутку Нікітюк, однак вона пообіцяла купити нову і почати тур з Чорнобаївки.

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