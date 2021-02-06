Нереально вкусный морковный пирог по рецепту известного телекулинара

Известный кулинар Григорий Герман рассказал рецепт морковного пирога. И хотя его сложно назвать диетическим, однако нереально вкусным – стопроцентно.

"Морковный пирог – один из самых популярных американских блюд. Рецепт его очень простой – из 3-х "З": замешать, залить, запечь", – комментирует телекулинар в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Итак, чтобы повторить полезный десерт ведущего понадобятся:

Тесто:

Мука – 350 г

Морковь – 4 шт.

Растительное масло – 230 мл

Сахар – 200 г

Грецкие орехи – 180 г

Яйца – 4 шт.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Цедра апельсина – 1 ч.л.

Соль, корица, молотый имбирь

Крем:

Сметана – 150 г

Сахарная пудра – 70 г

Ваниль

Джем:

Лимон – 2 шт.

Сахар – 300 г

Соль

Что нужно для морковного пирога (скриншот)

Пошаговый рецепт морковного пирога

В большую миску вбить 4 яйца и смешать с сахаром. Очищенную морковь натереть на мелкой терке и добавить к яичной смеси. С помощью ножа немного измельчить орехи, снять цедру с апельсина, измельчить и отправить все в миску. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в тесто, также засыпать ваниль, корицу, соль, сушеный имбирь и растительное масло. Замесить тесто. Перелить тесто в форму для запекания и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 170 градусов.

Пока печется пирог, можно приготовить несколько замечательных приложений к нему. Для крема нужно смешать сметану с сахарной пудрой. Для лимонного джема – порезать лимоны дольками, поместить их в сотейник на среднем огне, засыпать сахаром и перемешать. Когда лимоны выпустят сок, а смесь хорошенько закипит, снять с огня на 5 минут, а затем снова довести до кипения – готово!

Достать пирог из духовки, дать остыть. Залить сметанным кремом и джемом.

Вот так выглядит морковный пирог (скриншот)

Ранее мы писали о том, что победитель МастерШеф и ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща на свиных ребрышках.