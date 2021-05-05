Нельзя рожать в 20 лет! Оля Полякова откровенно высказалась о детях и материнстве

В интервью Полякова отметила, что имея двух дочерей - 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису - она считает, что на самом деле никто никого не воспитывает.

"Моя мама каждый день мне говорила: "Будь леди!" Моя мама никогда не кричала, не визжала", - вспоминает певица и актриса.

Королева ночи уточнила, что основные морализаторские ценности родитель, конечно же, прививает своему ребенку.

"Понятное дело, что ты ребенку рассказываешь, что такое хорошо, а что такое плохо. Ты ребенку подсказываешь дорогу. Он должен знать, что убивать плохо, воровать плохо, а созидать и любить - это хорошо. И все", - сказала Полякова.

Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

42-летняя артистка резко высказалась о мерах физического наказания детей за те или иные проступки, и раскритиковала подобные способы воспитания, подчеркнув, что бить детей нельзя. При этом призналась, что в отношение старшей дочери Марии "позволяла себе лишнее".

"Воспитать кого-то, чтобы бить по спине, чтобы держать спину?.. Мама меня била... потому что она была неуравновешенной женщиной, это я сейчас поняла. Потому что нельзя рожать детей в 20 лет, ну нельзя! Потому что я младшей своей дочери и пальцем не коснулась. Потому что понимаю: это - отдельное существо, маленький человечек. Как ты вообще можешь, истерическое создание, поднять руку на ребенка?! Пойди побей грушу, заведи любовника или поработай!" - рассказала Полякова.

Видео: Оля Полякова высказалась о воспитании детей и лучшем возрасте, чтобы стать мамой