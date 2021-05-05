Не можна народжувати в 20 років! Оля Полякова відверто висловилася про дітей і материнство

Відома українська співачка Оля Полякова, яка раніше зізналася, чи готова знову стати мамою, висловилася щодо кращого віку для народження дітей. Артистка також відверто поділилася думками про виховання.
Про це зірка розповіла в програмі "Люди великого міста"на каналі KYIV.LIVE.
В інтерв'ю Полякова зазначила, що маючи двох дочок - 16-річну Машу і 9-річну Алісу - вона вважає, що насправді ніхто нікого не виховує.
"Моя мама кожен день мені говорила: "Будь леді!" Моя мама ніколи не кричала, не верещала", - згадує співачка та актриса.
Королева ночі уточнила, що основні моралізаторські цінності батьки, звичайно ж, прищеплюють своїй дитині.
"Ясна річ, що ти дитині розповідаєш, що таке добре, а що таке погано. Ти дитині підказуєш дорогу. Вона повинна знати, що вбивати погано, красти погано, а творити та любити - це добре. І все", - сказала Полякова.
Оля Полякова з дочками Машею та Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
42-річна артистка різко висловилася про заходи фізичного покарання дітей за ті чи інші проступки, і розкритикувала подібні способи виховання, наголосивши, що бити дітей не можна. При цьому зізналася, що у відношенні до старшої дочки Марії "дозволяла собі зайве".
"Виховати когось, щоб бити по спині, щоб тримати спину?.. Мама мене била... тому що вона була неврівноваженою жінкою, це я зараз зрозуміла. Тому що не можна народжувати дітей у 20 років, ну не можна! Тому що я молодшої своєї дочки й пальцем не торкнулася. Тому що розумію: це - окрема істота, маленька людинка. Як ти взагалі можеш, істеричне створення, підняти руку на дитину?! Піди побий грушу, заведи коханця чи попрацюй!" - розповіла Полякова.
Відео: Оля Полякова висловилася про виховання дітей і кращий вік, щоб стати мамою
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповіла, як жорстко відривалася на підлеглих, і зізналася, що відрізняється запальним і імпульсивним характером.