Не можна народжувати в 20 років! Оля Полякова відверто висловилася про дітей і материнство

В інтерв'ю Полякова зазначила, що маючи двох дочок - 16-річну Машу і 9-річну Алісу - вона вважає, що насправді ніхто нікого не виховує.

"Моя мама кожен день мені говорила: "Будь леді!" Моя мама ніколи не кричала, не верещала", - згадує співачка та актриса.

Королева ночі уточнила, що основні моралізаторські цінності батьки, звичайно ж, прищеплюють своїй дитині.

"Ясна річ, що ти дитині розповідаєш, що таке добре, а що таке погано. Ти дитині підказуєш дорогу. Вона повинна знати, що вбивати погано, красти погано, а творити та любити - це добре. І все", - сказала Полякова.

Оля Полякова з дочками Машею та Алісою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

42-річна артистка різко висловилася про заходи фізичного покарання дітей за ті чи інші проступки, і розкритикувала подібні способи виховання, наголосивши, що бити дітей не можна. При цьому зізналася, що у відношенні до старшої дочки Марії "дозволяла собі зайве".

"Виховати когось, щоб бити по спині, щоб тримати спину?.. Мама мене била... тому що вона була неврівноваженою жінкою, це я зараз зрозуміла. Тому що не можна народжувати дітей у 20 років, ну не можна! Тому що я молодшої своєї дочки й пальцем не торкнулася. Тому що розумію: це - окрема істота, маленька людинка. Як ти взагалі можеш, істеричне створення, підняти руку на дитину?! Піди побий грушу, заведи коханця чи попрацюй!" - розповіла Полякова.

Відео: Оля Полякова висловилася про виховання дітей і кращий вік, щоб стати мамою