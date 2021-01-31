Что нельзя делать при проблемной коже: эти ошибки допускают многие

Косметолог рассказала, что нельзя делать при проблемной коже, а какие привычки должны быть обязательным на пути к выздоровлению от акне. Специалист дала несколько важных советов, которых следует придерживаться изо дня в день.

О том, как бороться с акне рассказала косметолог Татьяна Моторина на своей странице в Instagram. Причем некоторые ошибки, такие как использование "подсушивающих" средств, делают многие.

Что нельзя делать при проблемной коже

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Нельзя ничем тереть кожу. Скрабам, скаткам - нет!

Нельзя кожу сушить. Всему спиртосодержащему, салициловой кислоте - нет!

Сухая кожа - это как обезвоженный организм. Зачастую при сухости кожи намного сложнее вылечить акне.

Нельзя загорать. Вообще! Кажется, что при загаре менее видна акнетическая кожа, некая "маскировка", но это не так. Загар при акне - это сухая кожа, замедление процессов регенерации кожи, а также опасность появления рубцов и гиперпигментации.

Что нужно делать обязательно, и какие привычки выработать

Посещать косметолога раз в 3 недели, что позволит с одной стороны не доходить до состояния "катастрофы", когда много нужно чистить, но также не вызовет гиперфункцию сальных желез.

Использовать только профессиональную косметику по рекомендации косметолога.

Умываться два раза в день специальным препаратом с антибактериальным, антисептическим действием, но без эффекта подсушивания.

Использовать одноразовые или бумажные полотенца.

Не пользоваться губками или кисточками для макияжа без промывания или использовать одноразовые.

Дезинфицировать мобильный телефон каждый день.

Если вы спортсмен и используете повязку для волос, каску и так далее, это необходимо стирать и дезинфицировать.

Менять наволочку каждый день.

Не трогать, не ковырять лицо! Ни руками, ни другими предметами.

Ввести привычку правильного питания, посоветовавшись с профессионалами.

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