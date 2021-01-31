Що не можна робити при проблемній шкірі: ці помилки допускає багато хто

Косметолог розповіла, що не можна робити при проблемній шкірі, а які звички повинні бути обов'язковими на шляху до одужання від акне. Спеціаліст дала кілька важливих порад, яких слід дотримуватися з дня на день.

Про те, як боротися з акне розповіла косметолог Тетяна Моторіна на своїй сторінці в Instagram. Причому деякі помилки, такі як використання "підсушуючих" засобів, робить багато хто.

Що не можна робити при проблемній шкірі

Читати блоги непрофесіоналів, б'юті-блогерів, а слухати тільки свого косметолога/дерматолога.

Не можна нічим терти шкіру. Скрабам, скаткам - ні!

Не можна сушити шкіру. Всьому, що містить спирт, саліциловій кислоті - ні!

Суха шкіра - це як зневоднений організм. Найчастіше при сухості шкіри набагато складніше вилікувати акне.

Не можна засмагати. Взагалі! Здається, що при засмазі менш видно акнетичну шкіру, певне "маскування", але це не так. Засмага при акне - це суха шкіра, уповільнення процесів регенерації шкіри, а також небезпека появи рубців і гіперпігментації.

Що потрібно робити обов'язково, і які звички виробити

Відвідувати косметолога раз на 3 тижні, що дозволить з одного боку не доходити до стану "катастрофи", коли багато треба чистити, але також не викличе гіперфункцію сальних залоз.

Використовувати тільки професійну косметику по рекомендації косметолога.

Вмиватися два рази в день спеціальним препаратом з антибактеріальною, антисептичною дією, але без ефекту підсушування.

Використовувати одноразові або паперові рушники.

Не користуватися губками або пензликами для макіяжу без промивання або використовувати одноразові.

Дезінфікувати мобільний телефон щодня.

Якщо ви спортсмен і використовуєте пов'язку для волосся, каску і так далі, це необхідно прати і дезінфікувати.

Змінювати наволочку кожен день.

Не чіпати, не колупати обличчя! Ні руками, ні іншими предметами.

Ввести звичку правильного харчування, порадившись з професіоналами.

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