"Не смог справиться с ревностью": KAZKA рассказала о расставании с бойфрендом и сказала, когда выйдет замуж

Об участии в шоу "Маска"

На самом деле, смотря шоу, я думала, что все гораздо легче. Костюм очень сковывает движения. И надо еще как-то думать о том, чтобы они тебя не выдавали, отвечать на все вопросы так, чтобы тебя тоже не "спалили". То есть это сложнее, чем я предполагала, но очень интересно.

Александра "Маска" (фото: канал "Украина")

Костюм очень яркий, с блестками - все, как я люблю. Он был более или менее комфортным, в нем можно хотя бы ходить. А я знаю, что есть такие костюмы, в которых даже не походишь. Правда, когда мы уходили со сцены, я едва не упала, но к счастью все обошлось.

С Елисеем (Пальчику, образ, в котором была звезда, придумал 8-летний Елисей Маркишев из Киева - ред.) мы познакомились - и я очень благодарна ему за такой крутой образ. Он настоящий маленький гений. Думаю, он еще много костюмов нарисует для "Маски".

KAZKA на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

О новых навыках на карантине и свежем альбоме

Больше всего запомнился опыт озвучивания мультфильма. В течение карантина мы в KAZKA создали собственную мультивселенную, в которую вошли наш новый альбом SVIT, книга "KAZKA.Чарголос" и анимационный сериал "KAZKA: Тайна Чарголосу". Именно моим голосом говорит главная героиня, с которой, кстати, мы очень похожи.

Сейчас надеюсь, что у сериала будет продолжение и я снова смогу вернуться к новому занятию.

"KAZKA SVIT. Vol.1" - альбом экспериментов, в который вошли неожиданные дуэты.

Например, песня "Звездочка", которую мы спели вместе с Тиной Кароль, "Рядом", выполненная из ALEKSEEV, "Не своя" - дуэт с ROXOLANA и, конечно, новые песни.

Мои любимые сейчас: "Автоответчик", "Рождественская" и "Остров".

И, как мы узнали в процессе работы над новым альбомом, экспериментировать нам нравится, поэтому ждите что-то новое и интересное на нашем грандиозном концерте во Дворце Спорта, который состоится 24 мая. А также во второй части альбома KAZKA SVIT.

KAZKA в клипе "Не своя" (фото: Instagram @kazka.band)

О поднятии настроения и любимой музыке

Сейчас мы активно работаем и у меня бывает такая штука, как эмоциональное выгорание. От этого состояния меня спасает музыка, люди, которые наполняют, вкусная еда и фильмы, если на них есть время…

Хотя, даже если вообще нет времени, я стараюсь каждый день прослушивать новые композиции - еду в машине и ищу новинки. Это очень важно для меня! Я не останавливаюсь на одном артисте или жанре, ведь каждый раз меня вдохновляет что-то новое.

Вообще я люблю музыку, которая не считается популярной. Не будем открывать всех секретов, но скажу, что моя музыка именно такая альтернатива, инди и тому подобное.

Также сейчас у меня в машине постоянно звучит наш последний альбом SVIT, у него такая энергетика, что меня заряжает.

А еще готовлю, если позволяет время. Просто не могу сказать, что люблю этим заниматься. Больше люблю, когда готовит моя семья или кто-то из друзей. А в общем, для меня более привычно заказать еду или посетить ресторан, ведь я очень ценю свое время.

О лучшем отдыхе и любимых местах для путешествий

Я живу в лесу и чувствую себя там максимально комфортно. Друзья, если есть желание, едут ко мне или же встречаемся на съемочных площадках, на репетициях - такая жизнь… А лучший отдых для меня там, где есть все, - и море, и горы.

Саша любит море (фото: Instagram @kazka.band)

Например, я обожаю Шри-Ланку - это место, куда постоянно возвращаюсь. Именно там можно выйти в горы, поплавать в океане, полакомиться вкусной едой и невероятным количеством разнообразных фруктов. А уж потом поехать в Цейлон и отдохнуть духовно.

Мечтаю попасть на Гавайи, в Мексику и Коста-Рику, то есть, меня несет куда-то подальше, туда, где никто не узнает.

Хотя, однажды на Шри-Ланке я встретила своих коллег-музыкантов из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, это было так странно.

О популярности

Когда люди узнают на улице и просят сфотографироваться, то я отношусь к этому максимально позитивно. Ни разу никому не отказала. Даже если мне кажется, что я выгляжу не очень, всегда фотографируюсь с поклонниками.

Но по улицам Киева гуляю редко, передвигаюсь на машине и стараюсь как можно меньше светиться. Потому что в таком случае это нельзя назвать прогулкой или отдыхом, когда на тебе заостряют внимание. Поэтому о парках и общественных местах отдыха пришлось забыть.

Зарицкая не отказывает в фото не только фанатам, но и коллегам по цеху (фото: Instagram @kazka.band)

О сценических образах и шопинге

Самое важное для меня - одеваться так, чтобы было удобно. Даже концертный наряд пошит по этому принципу, ведь мы не артисты, выступающие статично. Поэтому костюмы должны быть качественными и гибкими. Стилисты с нашей командой сейчас работают разные, а основной вектор пока мне удается задавать самой…

Саша всегда очаровывает образами (фото: Instagram @kazka.band)

У меня очень много вещей. Да, признаю, я шопоголик. Правда, я очень мало ношу из того, что имею. Так случается, что я покупаю вещи, но не всегда их одеваю. Никогда не понимала людей, которые говорят, что шопинг может утомлять или изнурять - это не про меня. Меня же, наоборот, он заряжает. Главное - между магазинами делать небольшой перерыв на перекусить и пообщаться.

Однажды меня друзья потеряли в шопинг-молле в Дубае, где я загулялась больше, чем надо, а у нас была запланирована съемка. Поэтому я правда обожаю шопинг и в курсе всего!

К слову, вообще не люблю быть в одиночестве, а вот шопинг люблю отдельный. Ведь друзья очень быстро утомляются. А так можно надеть наушники и наслаждаться поисками в сопровождении крутых песен.

О личной жизни и предстоящей свадьбе

Почему недавно рассталась с парнем? Я с ним не была в серьезных отношениях - у нас все только начиналось и все было классно. Но произошел один проект и появился партнер Юра Мешков. Этот парень не смог справиться с моей занятостью и своей ревностью. Так что сейчас мое сердце свободно.

Но я открыта к новым отношениям. На днях ходила на свидания, но ничего серьезного. Сейчас я просто классно провожу время.

Мне кажется, когда я соберусь замуж, а для меня это самая серьезная штука в мире, должна быть уверенной в партнере на 100 %. Это точно будет не скоро.

Зарицкая на стиле (фото: Instagram @kazka.band)