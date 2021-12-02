"Не зміг впоратись з ревнощами": KAZKA розповіла про розтавання з бойфрендом і сказала, коли вийде заміж

Про участь у шоу "Маска" у образі Пальчіки

Насправді, дивлячись шоу, я думала, що все набагато легше. Костюм дуже сковує рухи. І треба ще якось думати про те, щоб вони тебе не видавали, відповідати на всі запитання так, щоб тебе теж не "запалили". Тобто це складніше, ніж я передбачала, але дуже цікаво.

Олександра у образі Пальчіки на шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Костюм дуже яскравий, з блискітками - все, як я люблю. Він був більш-менш комфортним, у ньому можна хоча б ходити. Бо знаю, що є такі костюми, в яких навіть не походиш. Щоправда, коли ми йшли зі сцени, я ледь не впала, та, на щастя, все обійшлося.

З Єлисеєм (Пальчіку придумав 8-річний Єлисей Маркішев із Києва - ред.) ми познайомились - і я дуже вдячна йому за такий крутий образ. Він справжній маленький геній. Думаю, він ще багато костюмів намалює для "Маски".

KAZKA на шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Про нові навички на карантині і свіжий альбом

Найбільше запам’ятався досвід озвучування мультфільму. Протягом карантину ми у KAZKA створили власний мультивсесвіт, до якого увійшли наш новий альбом SVIT, книга "KAZKA.Чарголос" та анімаційний серіал "KAZKA: Таємниця Чарголосу". Саме моїм голосом розмовляє головна героїня, з якою, до речі, ми дуже схожі. Зараз сподіваюсь, що серіал матиме продовження і я знову зможу повернутися до нового заняття.

KAZKA SVIT. Vol.1 - альбом експериментів, в який увійшли неочікувані дуети. Наприклад, пісня "Зірочка", яку ми заспівали разом із Тіною Кароль, "Поруч", виконана з ALEKSEEV, "Не своя" - дует із ROXOLANA та, звісно, нові пісні.

Мої улюблені зараз "Автовідповідач", "Різдвяна" та "Острів".

Та як ми дізнались у процесі роботи над новим альбомом, експериментувати нам подобається, тому чекайте на щось нове та цікаве на нашому грандіозному концерті у Палаці Спорту, що відбудеться 24 травня. А також у другій частині альбому KAZKA SVIT.

KAZKA у кліпі "Не своя" (фото: Instagram @kazka.band)

Про підняття настрою і улюблену музику

Зараз ми активно працюємо і в мене буває така штука, як емоційне вигорання. Від цього стану мене рятує музика, люди, які наповнюють, смачна їжа і фільми, якщо на них є час…

Хоча, навіть якщо взагалі немає часу, я намагаюсь щодня прослуховувати нові композиції - їду в машині та шукаю новинки. Це дуже важливо для мене! Я не зупиняюсь на одному артисті чи жанрі, адже щоразу мене надихає щось нове.

Взагалі я люблю музику, яка не вважається популярною. Не відкриватиму всіх секретів, але скажу, що моя музика саме така - альтернатива, інді і тому подібне.

Також зараз у мене в машині постійно лунає наш останній альбом SVIT, у нього така енергетика, що мене заряджає.

А ще готую, якщо дозволяє час. Просто не можу сказати, що люблю цим займатись. Більше люблю, коли готує моя родина або хтось із друзів. А загалом, для мене більш звично замовити їжу або відвідати ресторан, адже я дуже ціную свій час.

Про найкращий відпочинок і улюблені місця для подорожей

Я живу в лісі й почуваюсь там максимально комфортно. Друзі, які мають бажання - їдуть до мене або ж зустрічаємось на знімальних майданчиках, на репетиціях - таке життя… А найкращий відпочинок для мене - там, де є все, - і море, і гори.

Саша любить море (фото: Instagram @kazka.band)

Наприклад, я обожнюю Шрі-Ланку, це місце, куди постійно повертаюсь. Саме там можна вийти у гори, поплавати в океані, поласувати смачною їжею та неймовірною кількістю різноманітних фруктів. А вже потім поїхати в Цейлон і відпочити духовно.

Мрію потрапити на Гаваї, в Мексику та Коста-Ріку, тобто мене несе кудись подалі, туди, де ніхто не впізнає.

Хоча, одного разу на Шрі-Ланці я зустріла своїх колег - музикантів із гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, це було так дивно.

Про популярність

Коли люди впізнають на вулиці і просять сфотографуватися, то я ставлюсь до цього максимально позитивно. Жодного разу нікому не відмовила. Навіть якщо мені здається, що я виглядаю не дуже - завжди фотографуюсь із шанувальниками.

Але вулицями Києва гуляю рідко, пересуваюсь машиною та намагаюсь якомога менше світись. Бо у такому випадку це не можна назвати прогулянкою чи відпочинком, коли на тобі загострюють увагу. Тож про парки і громадські місця відпочинку довелось забути.

Заріцька не відмовляє у фото не лише фанатам, а й колегам по цеху (фото: Instagram @kazka.band)

Про сценічні образи і шопінг

Найважливіше для мене - вдягатись так, щоб було зручно. Навіть концертне вбрання пошите за цим принципом, адже ми не артисти, які виступають статично. Тож костюми мають бути якісними та гнучкими.

Стилісти з нашою командою наразі працюють різні, а основний вектор поки мені вдається задавати самою…

Саша завжди зачаровує образами (фото: Instagram @kazka.band)

У мене дуже багато речей. Так, визнаю, я шопоголік. Щоправда, я дуже мало ношу з того, що маю. Так трапляється, що я купую речі, але не завжди їх одягаю. Ніколи не розуміла людей, які кажуть, що шопінг може втомлювати чи виснажувати - це не про мене. Мене ж навпаки - заряджає. Головне - між магазинами робити невеличку перерву на перекусити та поспілкуватись.

Одного разу мене друзі загубили у шопінг-молі в Дубаї, де я загулялась більше, ніж треба, а в нас була запланована зйомка. Тож я правда обожнюю шопінг і в курсі всього!

До слова, взагалі не люблю бути на самоті, а от шопінг люблю окремий. Адже друзі дуже швидко стомлюються. А так можна вдягнути навушники і насолоджуватись пошуками в супроводі крутих пісень.

Про особисте життя і майбутнє весілля

Чому нещодавно розлучилася з хлопцем? Я з ним не була в серйозних стосунках - у нас все лише починалось і все було класно. Але стався один проєкт і з’явився партнер Юра Мішков. Цей хлопець не зміг впоратись із моєю зайнятістю та своїми ревнощами. Тож зараз моє серце вільне.

Але я відкрита до нових стосунків. Днями ходила на побачення, але нічого серйозного. Наразі я просто класно проводжу час.

Мені здається, коли я зберуся заміж, а для мене це найсерйозніша штука у світі, маю бути впевненою у партнері на 100 %. Це точно буде не скоро.

Заріцька на стилі (фото: Instagram @kazka.band)