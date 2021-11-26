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Названы самые плохие дни декабря 2021: не рискуйте и следите за тем, что говорите

Автор: Светлана Мащенко

Астрологи рассказали про самые неблагоприятные дни, которые нас ждут в декабре 2021. Эксперты говорят, что в данном случае нужно следовать правилу "предупрежден, значит вооружен". То есть зная, что впереди "плохой" день себя можно обезопасить, запрограммировав на успех.

Об этом пишет Dailyhoro.

4 декабря - день полного солнечного затмения в знаке Стрельца

И хотя в наших широтах затмение не будет видно, его влияние недооценивать не стоит. В этот день есть риск разных неприятных событий. Астрологи советуют проявлять осторожность, особенно в сфере финансов.

Не заключайте важных сделок, избегайте дорогих покупок, и не рискуйте - день непростой.

11 и 25 декабря - Венера в соединении с Плутоном

Астрологи говорят, что такой аспект довольно опасен - особенно для любовной сферы. Эти дни станут не особо благоприятными для общения между людьми, группами людей.

19 декабря - начало ретроградного движения Венеры

В этот день может проявляться апатия, лень и в целом - нежелание что-то делать. Между близкими людьми могут возникать ссоры на разной почве. Постарайтесь дважды подумать, прежде чем сказать что либо, так как человек может легко обидеться.

29 декабря - переход Юпитера в знак Рыбы

Поскольку планета будет в сильном диссонансе с этим знаком, это неминуемо отразится на нас с вами.

Особенно - на сферу творчества. Многих людей посетит чувство, что их покинуло вдохновение. Также в этот день лучше не рисковать понапрасну.

Ранее мы писали, что астрологи назвали три знака Зодиака, которым конец ноября 2021 устроит "денежный дождь".

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астролог