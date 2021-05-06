Названы главные везунчики мая среди знаков Зодиака: деньги придут откуда не ждали

Овен

Основной акцент у Овнов в мае будет на финансах и бизнесе, так как новолуние и лунное затмение будут проходить в финансовых домах гороскопа. Оно может показать решения или выход из трудных ситуаций в бизнесе, с кредитами, неудачными инвестициями, делах с наследствами и чужим капиталом.

Если у вас финансовые трудности, связанные с неоправданным риском и неосторожностью, во второй половине месяца вы сможете решить эту задачу. Настойчивые и целеустремленные Овны смогут заработать немалую сумму оригинальным способом, а также получить грант, спонсорскую помощь, выигрыш, премию и даже найти какую-нибудь ценную находку.

Лев

У Львов финансовая сфера будет набирать обороты. Рост числа клиентов и увеличение доходов - такие перспективы ждут одержимых своим делом Львов. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных работников. Если вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашему призванию и образованию, не упустите отличный шанс, но делать это лучше всего в первой половине месяца.

Благоприятные аспекты в финансовых домах будут повышать шансы реализации ваших планов, достижению желаемого положения и статуса при условии, если у вас есть четкий план.

Водолей

Материальное положение Водолеев будет не только стабильным, но и весьма успешным, ваши возможности расширятся. Могут быть крупные доходы из-за рубежа, от заграничных проектов, а кому-то предложат работу в крупной международной фирме.

Можно получить высокую прибыль от сделки по недвижимости, вероятна выгодная аренда на длительный срок и благополучный арендатор. Самое время заняться приобретением вещей для дома - они будут выгодными, полезными и долговечными.