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Меркурий в Близнецах: астролог сделала предупреждение и рассказала, кому сильно повезет

Новина українською → Среда 05 мая 2021 17:00
Меркурий в Близнецах: астролог сделала предупреждение и рассказала, кому сильно повезет Фото: Астролог предупредила об Меркурии в Близнецах
Автор: Светлана Мащенко

Меркурий совершил переход в знак Зодиака Близнецы 4 мая и останется там с учетом ретроградности до 11 июля. Этот период принесет успех в делах связанных с общением, коммерцией, обучении, но и несет ряд рисков. Про все плюсы, минусы, выгоды и недостатки этого времени - читайте ниже в нашем материале.

Об этом событии нам рассказала астролог Арина Артуровна.

"Шустрый, проворный, хитрый и очень громкий малый. Он способен на все и даже на долгое молчание только ради того, чтобы в один момент выдать такое, от чего даже самые светлые умы покажутся тихими и до безобразия скучными", - рассказывает астролог.

Эксперт говорит, что в это время успех ждет в коммерции, переговорах, логистике, посредничестве, поездках, журналистике, консалтинге, СМИ. Благоприятный период для любых переписок, бюрократии, выступлений, поскольку максимальна контактность с внешним миром и гаджетами.

"Легкая обучаемость (повышение квалификации, иностранные языки, подготовка к экзаменам), сверхскорость оперативной памяти мозга, объективность и беспристрастность суждений, включен режим мультизадачности", - добавила Арина Артуровна.

Но и недостатков у Меркурия в Близнецах очень много:

  • скучно заниматься одной темой долго
  • не видно общей картины ситуации
  • аккумуляция всех сплетен
  • сложно приоритизировать информацию
  • вранье и неполная подача информации
  • много пустой болтовни, нет стратегии
  • безответственность по отношению к словам
  • трудно спрогнозировать и понять выгоду от знакомств и связей
  • количество информации преобладает над качеством

Ранее астролог рассказывала всем знакам Зодиака, что изменится для них в жизни, карьере, любви и прибыли.

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