Названы главные везунчики мая среди знаков Зодиака: деньги придут откуда не ждали
Гороскоп на май 2021 сулит трем знакам Зодиака финансовое везение и успех. Астролог дала совет каждому из них, как правильно воспользоваться благосклонностью уникальным шансом и добиться высот в конце весны.
Прогнозом на май с нами поделилась астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).
Овен
Основной акцент у Овнов в мае будет на финансах и бизнесе, так как новолуние и лунное затмение будут проходить в финансовых домах гороскопа. Оно может показать решения или выход из трудных ситуаций в бизнесе, с кредитами, неудачными инвестициями, делах с наследствами и чужим капиталом.
Если у вас финансовые трудности, связанные с неоправданным риском и неосторожностью, во второй половине месяца вы сможете решить эту задачу. Настойчивые и целеустремленные Овны смогут заработать немалую сумму оригинальным способом, а также получить грант, спонсорскую помощь, выигрыш, премию и даже найти какую-нибудь ценную находку.
Лев
У Львов финансовая сфера будет набирать обороты. Рост числа клиентов и увеличение доходов - такие перспективы ждут одержимых своим делом Львов. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных работников. Если вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашему призванию и образованию, не упустите отличный шанс, но делать это лучше всего в первой половине месяца.
Благоприятные аспекты в финансовых домах будут повышать шансы реализации ваших планов, достижению желаемого положения и статуса при условии, если у вас есть четкий план.
Водолей
Материальное положение Водолеев будет не только стабильным, но и весьма успешным, ваши возможности расширятся. Могут быть крупные доходы из-за рубежа, от заграничных проектов, а кому-то предложат работу в крупной международной фирме.
Можно получить высокую прибыль от сделки по недвижимости, вероятна выгодная аренда на длительный срок и благополучный арендатор. Самое время заняться приобретением вещей для дома - они будут выгодными, полезными и долговечными.
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