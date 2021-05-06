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Названі головні везунчики травня серед знаків Зодіаку: гроші прийдуть звідки не чекали

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 06:00
Названі головні везунчики травня серед знаків Зодіаку: гроші прийдуть звідки не чекали Фото: Гороскоп на травень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на травень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку фінансове везіння і успіх. Астролог дала пораду кожному з них, як правильно скористатися прихильністю і домогтися висот в кінці весни.

Прогнозом на травень з нами поділилася астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Овен

Основний акцент у Овнів в травні буде на фінансах і бізнесі, так як молодик і місячне затемнення будуть проходити в фінансових домах гороскопу. Воно може показати рішення або вихід з важких ситуацій в бізнесі, з кредитами, невдалими інвестиціями, справах зі спадками і чужим капіталом.

Якщо у вас фінансові труднощі, пов'язані з невиправданим ризиком і необережністю, в другій половині місяця ви зможете вирішити це завдання. Наполегливі і цілеспрямовані Овни зможуть заробити чималу суму оригінальним способом, а також отримати грант, спонсорську допомогу, виграш, премію і навіть знайти якусь цінну знахідку.

Лев

У Левів фінансова сфера набиратиме обертів. Зростання числа клієнтів і збільшення доходів - такі перспективи чекають одержимих своєю справою Левів. Непогані заробітки будуть і у бізнесменів, і у найманих працівників. Якщо ви безробітний - саме час шукати вакансію, відповідну вашому покликанню і освіті, не пропустіть відмінний шанс, але робити це найкраще в першій половині місяця.

Сприятливі аспекти у фінансових домах будуть підвищувати шанси реалізації ваших планів, досягнення бажаного становища і статусу за умови, якщо у вас є чіткий план.

Водолій

Матеріальне становище Водоліїв буде не тільки стабільним, але і вельми успішним, ваші можливості розширяться. Можуть бути великі доходи з-за кордону, від закордонних проектів, а комусь запропонують роботу у великій міжнародній фірмі.

Можна отримати високий прибуток від угоди з нерухомості, ймовірна вигідна оренда на тривалий термін і благополучний орендар. Саме час зайнятися придбанням речей для дому - вони будуть вигідними, корисними і довговічними.

Раніше астролог розповіла, кому сильно пощастить в період переходу планети Меркурій в знак Зодіаку Близнюки.

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