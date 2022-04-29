UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Назван самый действенный способ остановить выпадение волос: это очень просто

Фото: Как остановить выпадение волос (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Выпадение волос - частая проблема у женщин, и решить ее, как выяснилось, довольно просто.

Об этом пишет Zdorovia.com.

Медики говорят, что частой причиной потери волос является неправильный рацион. Наладьте его и ваш организм, в том числе и волосы, станет здоровее.

Волосы становятся крепкими и менее склонными к выпадению, если ваш организм получает достаточно витаминов группы В, а также витамины С и D. Кроме того, волосы нуждаются в цинке, фолиевой кислоте, селене.

Потребляйте в достаточном количестве мясо, бобовые, рыбу, орехи, яйца, и это сможет решить проблему с шевелюрой.

Если же проблема слишком серьезная - женская алопеция (облысение) - проконсультируйтесь с врачом, возможно, вам требуется системное лечение.

Почему могут выпадать волосы?

  • Сезонность - весна или осень
  • Нервный стресс
  • Прием антибиотиков, гормональных препаратов
  • Острые дефициты витаминов и минералов.
  • Локальное заболевание кожи - себорея, дерматит, псориаз, грибковые заболевания и тому подобное.
  • Гормональные колебания - например, во время беременности.

Ранее мы писали, что врачи выяснили причины, почему на самом деле могут выпадать волосы.

Читайте LITE в Google News
волосы