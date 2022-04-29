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Названо найдієвіший спосіб зупинити випадіння волосся: це дуже просто

Фото: Як зупинити випадіння волосся (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Випадіння волосся - часта проблема у жінок, і вирішити її, як з'ясувалося, досить просто.

Про це пише Zdorovia.com.

Медики кажуть, що частою причиною втрати волосся є неправильний раціон. Налагодьте його і ваш організм, в тому числі й волосся, стане здоровішим.

Волосся стає міцним і менш схильним до випадіння, якщо ваш організм отримує достатньо вітамінів групи В, а також вітаміни С і D. Крім того, волосся потребує цинку, фолієвої кислоти, селену.

Споживайте в достатній кількості м'ясо, бобові, рибу, горіхи, яйця, і це зможе вирішити проблему з шевелюрою.

Якщо ж проблема занадто серйозна - жіноча алопеція (облисіння) - проконсультуйтеся з лікарем, можливо, вам потрібне системне лікування.

Чому може випадати волосся?

  • Сезонність - весна чи осінь
  • Нервовий стрес
  • Прийом антибіотиків, гормональних препаратів
  • Гострі дефіцити вітамінів та мінералів.
  • Локальне захворювання шкіри - себорея, дерматит, псоріаз, грибкові захворювання тощо.
  • Гормональні коливання - наприклад, під час вагітності.

Раніше ми писали, що лікарі з'ясували причини, чому насправді може випадати волосся.

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