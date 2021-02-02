Наталью Могилевскую не узнали поклонники после "манипуляций" с лицом

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталью Могилевскую не узнали поклонники после публикации фото в социальных сетях. Звезда устроила себе зимний релакс в лимузине, отлично замаскировавшись, проделав определенные "манипуляции" с лицом.

На выложенном в Instagram фото Наталья позирует в маске-фольге, темных очках, а волосы собраны вверх. На ней ботинки с грубой подошвой, черные кожаные брюки, топ такого же цвета и светлая шубка.

"Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обыденных вещей и не ищешь оправданий, - похвасталась Наталья и поинтересовалась. - А как вы сегодня делаете себе праздник?"

Поклонники стали писать, что, мол, "это не Наташа", но женщина на фото выглядит "супер".

Наталья сразу же ответила в комментарии: "Ну вот. Это точно была я, а кто вам привиделся?"

Наталью Могилевскую не узнали на фото (скрин: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Интересно, что раньше Наталью Могилевскую обвинили в злоупотреблении фотошопом. После того как певица выложила в сеть фото с празднования дня рождения Екатерины Кухар, Оля Полякова обиделась, что Наталья свое фото обработала, а ее - нет.

Напомним, что 45-летней Наталье Могилевской приписывают роман с Олегом Рыжовым - бизнесменом, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса.

Певица дважды побывала замужем, но детей у нее нет. А совсем недавно она интересно высказалась о возможном материнстве.