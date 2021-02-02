Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після публікації фото в соціальних мережах. Зірка влаштувала собі зимовий релакс в лімузині, добре замаскувавшись, виконавши певні "маніпуляції" з обличчям.

На викладеному в Instagram фото Наталія позує в масці-фользі, темних окулярах, а волосся зібране догори. На ній черевики з грубою підошвою, чорні шкіряні штани, топ такого ж кольору і світла шубка.

"Круто, коли вмієш зробити свято навіть з буденних речей і не шукаєш виправдань, - похвалилася Наталя і поцікавилася. - А як ви сьогодні робите собі свято?"

Шанувальники почали писати, що, мовляв, "це не Наташа", але жінка на фото виглядає "супер".

Наталя відразу ж відповіла в коментарі: "Ну от. Це точно була я, а хто вам привидівся?"

Наталю Могилевську не впізнали на фото (скрін: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Цікаво, що раніше Наталю Могилевську звинуватили у зловживанні фотошопом. Після того, як співачка виклала в мережу фото зі святкування дня народження Катерини Кухар, Оля Полякова образилася, що Наталя своє фото опрацювала, а її - ні.

Нагадаємо, що 45-річній Наталії Могилевської приписують роман з Олегом Рижовим - бізнесменом, який володіє бутіками чоловічого одягу преміум-класу.

Співачка двічі побувала у шлюбі, але дітей у неї немає. А зовсім нещодавно вона цікаво висловилася про можливе материнство.