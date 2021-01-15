Наталья Могилевская оторвалась на горнолыжном курорте: спасибо, Буковель!

Наталья Могилевская посетила Буковель и Драгобрат (фото: Facebook/Наталя Могилевська)

Украинская певица Наталья Могилевская Новый год встретила на Западной Украине. Там у исполнительницы были концерты, а потом заслуженный отдых. Артистка в новогоднюю ночь пела на курорте Буковель, который в последнее время пользуется бешеной популярностью у украинцев.

Могилевская на своей страничке в Instagram сообщила, что в Карпатах она не только работала, но и отдыхала.

"Слава Богу, что в эту новогоднюю ночь, мы как всегда были на сцене!

Я очень волновалась, что многолетняя традиция для нашего коллектива может не состояться в этом году. Спасибо, Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами. Это были самые красивые рассветы и самое вкусное тыквенное меню. Люблю вас!" - написала Могилевская.

Так, например, Наталья успела съездить и окунуться в известных закарпатских чанах.

Наталья Могилевская отдохнула на Западной Украине (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

К слову, на фото Наталья в полотенце на голове выглядит очень отдохнувшей и умиротворенной. Но в комментариях украинцы отметили, что лучше фото без фильтра и фотошопа.

Дуже гарний фотошоп! Навіщо?! Ваша натуральність- це найкращій фотошоп... Ви гарна жінка на свої роки і повинні пишатися цим і не треба прагнути в минуле... В кожному віці своя врода і шарм.

Вообще на себя не похожи... Как такое возможно?

До неузнаваемости.

Наташа, без макияжа вам очень хорошо.

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