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Наталья Могилевская оторвалась на горнолыжном курорте: спасибо, Буковель!

Буковель, Пятница 15 января 2021 15:35
Наталья Могилевская оторвалась на горнолыжном курорте: спасибо, Буковель!
Наталья Могилевская посетила Буковель и Драгобрат (фото: Facebook/Наталя Могилевська)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Наталья Могилевская Новый год встретила на Западной Украине. Там у исполнительницы были концерты, а потом заслуженный отдых. Артистка в новогоднюю ночь пела на курорте Буковель, который в последнее время пользуется бешеной популярностью у украинцев.

Могилевская на своей страничке в Instagram сообщила, что в Карпатах она не только работала, но и отдыхала.

"Слава Богу, что в эту новогоднюю ночь, мы как всегда были на сцене!
Я очень волновалась, что многолетняя традиция для нашего коллектива может не состояться в этом году. Спасибо, Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами. Это были самые красивые рассветы и самое вкусное тыквенное меню. Люблю вас!" - написала Могилевская.

Так, например, Наталья успела съездить и окунуться в известных закарпатских чанах.

Наталья Могилевская оторвалась на горнолыжном курорте: спасибо, Буковель!Наталья Могилевская оторвалась на горнолыжном курорте: спасибо, Буковель!Наталья Могилевская отдохнула на Западной Украине (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

К слову, на фото Наталья в полотенце на голове выглядит очень отдохнувшей и умиротворенной. Но в комментариях украинцы отметили, что лучше фото без фильтра и фотошопа.

  • Дуже гарний фотошоп! Навіщо?! Ваша натуральність- це найкращій фотошоп... Ви гарна жінка на свої роки і повинні пишатися цим і не треба прагнути в минуле... В кожному віці своя врода і шарм.
  • Вообще на себя не похожи... Как такое возможно?
  • До неузнаваемости.
  • Наташа, без макияжа вам очень хорошо.

Как мы ранее писали, Наталья Могилевская в белоснежном платье-халате покорила сеть красотой.

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