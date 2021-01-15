Наталья Могилевская оторвалась на горнолыжном курорте: спасибо, Буковель!

Украинская певица Наталья Могилевская Новый год встретила на Западной Украине. Там у исполнительницы были концерты, а потом заслуженный отдых. Артистка в новогоднюю ночь пела на курорте Буковель, который в последнее время пользуется бешеной популярностью у украинцев.
Могилевская на своей страничке в Instagram сообщила, что в Карпатах она не только работала, но и отдыхала.
"Слава Богу, что в эту новогоднюю ночь, мы как всегда были на сцене!
Я очень волновалась, что многолетняя традиция для нашего коллектива может не состояться в этом году. Спасибо, Буковель, это были прекрасные концерты и спасибо Драгобрат, что принял нас в тайном тихом уголке, где мы смогли отдохнуть за неделю так, как-будто отдыхали целый месяц. На вашей потрясающе чистой воде, в этом чане с травами. Это были самые красивые рассветы и самое вкусное тыквенное меню. Люблю вас!" - написала Могилевская.
Так, например, Наталья успела съездить и окунуться в известных закарпатских чанах.
Наталья Могилевская отдохнула на Западной Украине (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
К слову, на фото Наталья в полотенце на голове выглядит очень отдохнувшей и умиротворенной. Но в комментариях украинцы отметили, что лучше фото без фильтра и фотошопа.
Как мы ранее писали, Наталья Могилевская в белоснежном платье-халате покорила сеть красотой.