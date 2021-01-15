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Наталя Могилевська відірвалася на гірськолижному курорті: дякую, Буковель!

Буковель, П'ятниця 15 січня 2021 15:35
Наталя Могилевська відірвалася на гірськолижному курорті: дякую, Буковель!
Наталя Могилевська відвідала Буковель та Драгобрат (фото: Facebook/Наталя Могилевська)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Наталія Могилевська Новий рік зустріла на Західній Україні. Там у виконавиці були концерти, а потім заслужений відпочинок. Артистка у новорічну ніч співала на курорті Буковель, який останнім часом користується шаленою популярністю в українців.

Могилевська на своїй сторінці в Instagram повідомила, що в Карпатах вона не тільки працювала, але і відпочивала.

"Слава Богу, що в цю новорічну ніч, як завжди були на сцені! Я дуже хвилювалася, що багаторічна традиція для нашого колективу може не відбутися цього року. Дякую, Буковель, це були прекрасні концерти й спасибі Драгобрат, що прийняв нас у таємному тихому куточку, де ми змогли відпочити за тиждень так, ніби відпочивали цілий місяць. На вашій приголомшливо чистій воді, в цьому чані з травами. Це були найбільші красиві світанки і найсмачніше гарбузове меню. Люблю вас!" - написала Могилевська.

Так, наприклад, Наталія встигла з'їздити і поринути у відомих закарпатських чанах.

Наталя Могилевська відірвалася на гірськолижному курорті: дякую, Буковель!Наталя Могилевська відірвалася на гірськолижному курорті: дякую, Буковель!Наталя Могилевська відпочила на Західній Україні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, на фото Наталя в рушник на голові виглядає відпочившою і умиротвореною. Але в коментарях українці відзначили, що краще фото без фільтра і фотошопу.

  • Дуже гарний фотошоп! Навіщо?! Ваша натуральність - це найкращій фотошоп... Ви гарна жінка на свої роки і повинні пишатися цим і не треба прагнути в минуле... В кожному віці своя врода і шарм.
  • Взагалі на себе не схожі... Як таке можливо?
  • До невпізнання.
  • Наташа, без макіяжу вам дуже добре.

Як ми раніше писали, Наталя Могилевська в білосніжній сукні-халаті підкорила мережу красою.

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