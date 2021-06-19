Насыщенная и эмоциональная неделя: женский гороскоп с 21 по 27 июня

Гороскоп на вторую половину июня говорит о том, что ситуация начнет меняться в лучшую сторону и напряжение начнет спадать. После 23 июня Меркурий выйдет из ретроградного движения и многие нерешенные задачи постепенно уйдут.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 21 по 27 июня. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Женщины-Овны почувствуют прилив сил и эту энергию нужно направить на решение важных задач. Неделя станет очень активной и насыщенной, может возникнуть напряжение. Очень важно соблюдать осторожность, не рассказывать о своих планах, не провоцировать завистников. Успех придет обязательно, но для этого нужно не торопиться и не подстраиваться под обстоятельства.

Телец

Расширение горизонтов станет на этой неделе основным мотивом, появится возможность начать путь к успеху, обзавестись новыми и полезными знакомствами. Чтобы не стать заложницами манипуляторов и токсичных людей, женщинам-Тельцам рекомендуется обращать внимание на внешность и походку мужчин. В сфере романтики ожидается период насыщения – будьте романтичны, а одиноким астрологи советуют использовать красный цвет для привлечения нужных людей.

Близнецы

Событий на этой неделе будет очень много и все они станут насыщенными, особенно в сфере личной жизни. Чтобы привлечь любовь или наладить с кем-то отношения, Близнецам рекомендуется перестать сомневаться в себе и заняться повышением самооценки. Это поможет не только ярче раскрыться, но и избавит от проблем, отпугнет обидчиков и манипуляторов.

Рак

Неделю начните с медитаций и достижения душевного равновесия. Не отвечайте агрессией на обидные высказывания, соберитесь. Если вы сможете уделить внимание своему настроению, то удастся избежать перепадов настроения. Это важно, так как излишняя эмоциональность будет мешать деловым отношениям и личным. Будьте уверены в себе, контролируйте эмоции, не поддавайтесь на провокации и успех обязательно придет.

Лев

Львицам астрологи обещают активную и интересную неделю – откроются двери в счастливое будущее. Но для этого нужно не только упорство и трудолюбие, а еще и способность прислушиваться к своему внутреннему голосу. Усиливайте свою интуицию – это поможет выбрать верный путь и обойти стороной все неприятности. В личной жизни ожидается везение, но стоит немного умерить свою гордость.

Дева

Неделя станет довольно напряженной, и все планы могут рухнуть в один момент. Чтобы этого не произошло, необходимо достичь равновесия, переключаться на другие дела и умение находить выход из нестандартных и неоднозначных ситуаций. Если вы сможете признать поражение, но при этом не сдаться, а искать новые способы для достижения своей цели – удача будет на вашей стороне.

Весы

Будьте готовы к тому, что прошлое снова выйдет на вашу жизненную арену. Могут возникнуть ситуации, при которых придется провести работу над ошибками или завершить то, что ранее было отложено на потом. Чтобы привлечь удачу и не зайти в тупик, понадобится умение распределить силы и энергию так, чтобы не переутомиться и выполнить все задачи в намеченный срок. Энергию восполняйте с помощью вкусной еды.

Скорпион

Астрологи обещают женщинам-Скорпионам много приятных сюрпризов на этой неделе. Проводите время активно, расширяйте кругозор и круг знакомств. Займитесь обучением и получением новых навыков. Полученные знания помогут Скорпионам продвинуться по служебной карьере, добиться повышения, новой должности и увеличения зарплаты.

Стрелец

Будьте особенно осторожны на этой неделе, так как риск и поспешные решения могут привлечь проблемы и неприятности. Это может коснуться деловой сферы, личной жизни и взаимоотношений с людьми. Начните неделю с восстановления равновесия, гармонии и постарайтесь тщательно контролировать свои эмоции и перепады настроения в ближайшие семь дней.

Козерог

Последняя неделя июня станет важной для Козерогов, и астрологи рекомендуют не доверять слухам, отбросить все сомнения и настроить себя на успех. Прислушивайтесь к себе и замечайте все детали, которые обязательно дадут знак остановиться, если вы пойдете не туда. Привлечь удачу поможет смена имиджа. Это позволит оставаться на высоте, не сомневаться в своих силах и легко завоевать новые вершины.

Водолей

Событий на этой неделе ожидается много, но не все они будут приятные. Постарайтесь не пасовать перед неприятностями, так как от решения таких задач может зависеть будущее. Поверьте в себя и свои силы, повышайте уверенность в себе и это позволит с легкостью справиться со всеми временными трудностями.

Рыбы

Уделите особое внимание своей интуиции на этой неделе, чтобы не пропустить важные знаки от Вселенной. Это убережет от неверных или поспешных решений, и не позволит зайти в тупик. Не стоит переутомляться, чтобы силы не покинули вас посредине недели. Не допускайте ухудшения настроения, распределяйте силы, составляйте планы и старайтесь выполнять все задачи ровно в срок.