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Настя Каменских умилила сеть новыми фото: показала, какой была в детстве

Автор: Роман Мирончук

Настя Каменских вместе с Потапом вернулись из краткосрочного отпуска на Мальдивах. Популярная украинская певица продолжает радовать поклонниками фото с отдыха и не только.

Артистка в своем Instagram показала детское фото и умилила сеть. На фото в детстве она лежит на кровати и на ней надет красный свитер и красная кепка. Сейчас она надела ту же кепку и сделала похожую фотографию.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"И кепка по-прежнему подходит. Свайп влево, чтобы найти разницу", - подписала фото певица.

Позже Каменских опубликовала пару новых фотографий со своего отпуска с мужем. На фоне пляжа певица позирует в зеленой майке.

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Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети прокомментировали фото артистки.

  • Очень красивая;
  • Очень нежная;
  • У вас очень хорошая энергетика;
  • В любом возрасте прекрасная Настя;
  • Красавица девочка, талант, супер;
  • Огонь;
  • Боже, какая ты красивая.

Напомним, Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками. На одном из фото она красуется в бикини кислотного цвета и расстегнутой рубашке в расцветке хаки.

Ранее Каменских поделилась завораживающими кадрами с пляжа у океана в окружении пальм и тропической зелени. Поклонники обратили внимание на наряд звезды. Настя выбрала легкую свободную рубашку и трендовую модель джинсовых шорт.

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