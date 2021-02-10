UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Настя Каменских назвала своих фаворитов в "Маске"

Автор: Владимир Костырин

Поп-дива и звездный детектив шоу "Маска" Настя Каменских призналась, кто из участников является для нее самой большой загадкой и кого она видит в финале.

Об этом Каменских рассказала за кулисами шоу.

Популярные новости
Павел Глоба назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака: им выпадет уникальный шанс! 09 февраля 2021
Когда в Украине установится весенняя погода: синоптики обновили прогноз 05 февраля 2021
Праздник 5 февраля: что запрещено делать в Агафьев день, главные приметы 05 февраля 2021
Эти знаки Зодиака накроет фантастическим везением в феврале: не упустите шанс! 06 февраля 2021
Эти четыре счастливчика среди знаков Зодиака встретят настоящую любовь в феврале 05 февраля 2021
Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских 08 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Китайский Новый год уже на пороге: когда встречаем и как правильно отпраздновать 07 февраля 2021
Синоптики назвали дату потепления в Украине 08 февраля 2021
Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля 08 февраля 2021

По словам певицы, есть несколько масок, которые не дают ей покоя.

"Меня мучают догадки относительно Жабеня! Потому что сначала мы были уверены, что это какая-то маленькая девочка, называли очень много имен, среди которых была Jerry Heil. А сейчас Жабеня запело мужским, причем взрослым голосом! Очень много предположений по поводу Сома, потому что мы не можем выяснить, действительно ли он говорит только на английском. А еще меня беспокоит Солнце, потому что она невероятно поет. Увидев ее выступление в последнем эфире, мы просто растерялись", - рассказала артистка на съемочной площадке канала "Украина".

Кого же видит жена Потапа в финале проекта?

"Пока рано говорить, но думаю, что это может быть Жабеня! Из всех масок мне еще очень нравится Носорог - он такой секси! А еще мне нравятся Солнце и Роза. А как круто выступил Дракон! А еще... у нас так много масок и все они очень интересные и яркие герои, так сложно выбрать кого-то одного!" - отвечает Настя.

Также она отметила: очень рада быть детективом в этом шоу.

"Я уже не раз говорила, что просто обожаю детективы. Я наблюдаю за реакцией зрителей в соцсетях - они постоянно пишут, пытаясь угадать, кто кем является. Мне нравится этот процесс - такой крутой квест!" - поделилась NK.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Ранее мы рассказывали о всех участниках шоу "Маска", среди которых есть звезда мирового масштаба.

Напомним также, что недавно Настя Каменских шокировала своих поклонников новой прической, продемонстрировав дреды-косички.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя Каменскихмаскатв-шоуновости шоу-бизнеса
Читайте также
Красотка: Настя Каменских в красной куртке и бейсболке раскрыла секрет жизненного успеха
Каменских показала забавное видео, как Потап работает лопатой
Прогноз погоды