Настя Каменських назвала своїх фаворитів у "Масці"

За словами співачки, є кілька масок, які не дають їй спокою.

"Мене мучать здогади щодо Жабеня! Бо спочатку ми були впевнені, що це якась маленька дівчинка, називали дуже багато імен, серед яких була Jerry Heil. А зараз Жабеня заспівало чоловічим, причому дорослим голосом! Дуже багато припущень з приводу Сома, тому що ми не можемо з'ясувати, чи дійсно він розмовляє лише англійською. А ще мене турбує Сонце, тому що вона неймовірно співає. Побачивши її виступ в останньому ефірі, ми просто розгубилися", - розповіла артистка на знімальному майданчику каналу "Україна".

Кого ж бачить дружина Потапа у фіналі проекту?

"Поки зарано говорити, але думаю, що це може бути Жабеня! З усіх масок мені ще дуже подобається Носоріг - він такий сексі! А ще мені подобаються Сонце і Троянда. А як круто виступив Дракон! А ще... у нас так багато масок і всі вони дуже цікаві і яскраві герої, так складно вибрати когось одного!" - відповідає Настя.

Також вона зазначила: дуже рада бути детективом в цьому шоу.

"Я вже не раз говорила, що просто обожнюю детективи. Я спостерігаю за реакцією глядачів у соцмережах - вони постійно пишуть, намагаючись вгадати, хто ким є. Мені подобається цей процес - такий крутий квест!" - поділилася NK.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)