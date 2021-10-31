Наступают темные времена: эти знаки Зодиака ждут денежные беды с начала ноября

Гороскоп с 1 по 7 ноября 2021 года расскажет, кому из знаков Зодиака следует приготовиться к испытаниям, так как их ждут денежные трудности уже в начале месяца. Астрологи дали совет каждому из них, как уберечься в это непростое для них время.

Овен

Астрологи говорят, что Овны в ноябре 2021 могут столкнуться с конкурентами, врагами, недоброжелателями. Двигайтесь вперед с осторожностью и постарайтесь не выводить никого на эмоции, чтобы избежать проблем. Удержаться на плаву и приумножить доходы поможет ваша максимальная активность. При этом не обойтись и без трат, поэтому лучше экономить, а также составлять списки дел, чтобы все успеть и ничего не упустить.

Близнецы

Близнецам астрологи обещают финансовые задержки и трудности в рабочем процессе. Преодолеть это поможет крепкое здоровье и оптимистический настрой. Многие представители знака Зодиака решат, что пришло время важных жизненных перемен, в том числе и в сфере финансов. Сейчас вам можно смело задумываться о смене рода деятельности, собственном деле или других начинаниях.

Скорпион

Астрологи говорят, что Скорпионы в начале ноября вспомнят о том, что на войне все средства хороши. Используйте только проверенные подходы, не рискуйте, иначе могут быть неприятные финансовые потери. Для вас - наступает идеальное время, чтобы пересмотреть расходы, а также выяснить, на что уходят деньги. Внимательнее стоит быть при оплате товаров и услуг картой или через интернет.