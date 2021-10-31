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Настають темні часи: ці знаки Зодіаку чекають грошові біди з початку листопада

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Неділя 31 жовтня 2021 06:00
Настають темні часи: ці знаки Зодіаку чекають грошові біди з початку листопада Фото: Гороскоп з 1 по 7 листопада 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 1 по 7 листопада 2021 року розповість, кому зі знаків Зодіаку слід приготуватися до випробувань, так як їх чекають грошові труднощі вже на початку місяця. Астрологи дали пораду кожному з них, як уберегтися в цей непростий для них час.

Кому потрібно берегти свої фінанси, пише SlovoFraza.

Овен

Астрологи кажуть, що Овни в листопаді 2021 можуть зіткнутися з конкурентами, ворогами, недоброзичливцями. Рухайтеся вперед з обережністю і постарайтеся не виводити нікого на емоції, щоб уникнути проблем. Утриматися на плаву і примножити доходи допоможе ваша максимальна активність. При цьому не обійтися і без витрат, тому краще економити, а також складати списки справ, щоб все встигнути і нічого не упустити.

Близнюки

Близнюкам астрологи обіцяють фінансові затримки і труднощі в робочому процесі. Подолати це допоможе міцне здоров'я і оптимістичний настрій. Багато представників знака Зодіаку вирішать, що прийшов час важливих життєвих змін, в тому числі і в сфері фінансів. Зараз вам можна сміливо замислюватися про зміну роду діяльності, власну справу або інші починання.

Скорпіон

Астрологи кажуть, що Скорпіони на початку листопада згадають про те, що на війні всі засоби хороші. Використовуйте тільки перевірені підходи, не ризикуйте, інакше можуть бути неприємні фінансові втрати. Для вас - настає ідеальний час, щоб переглянути витрати, а також з'ясувати, на що йдуть гроші. Уважніше варто бути при оплаті товарів і послуг карткою або через інтернет.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яких окотить удачею в останні дні жовтня 2021.

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