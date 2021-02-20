Наступает очень важный период: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 22 по 28 февраля

Гороскоп на вторую половину февраля говорит о том, что после 21 числа в жизни всех представителей зодиакального созвездия наступает важный и ответственный период. Закончится воздействие ретроградного Меркурия и все дела снова начнут получаться.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в последнюю неделю зимы, с 22 по 28 февраля, и кому в эти дни звезды сулят исполнение всех желаний. Об этом пишет SlovoFraza.

Женщина-Овен

Начните неделю с завершения всех дел, которые накопились, чтобы не терять потом время зря в будущем. Ваша активность и целеустремленность позволят быстро разобраться со всеми задачами и поставить новые цели. Вторая половина недели станет удачной в личной жизни – отдохните с близким человеком или отправляйтесь на свидание. Вас ждет знакомство с новыми людьми.

Женщина-Телец

Дам этого знака Зодиака ожидает яркая любовь. Период будет наполнен гармонией, энергией и силами для встречи со второй половинкой. Семейные Тельцы смогут разрешить все разногласия с партнером и обрести покой. Во второй половине неделе удача улыбнется в деловой сфере. Будьте внимательны, так как могут появиться знаки судьбы, которые приведут к счастью.

Женщина-Близнецы

Деловая сфера выйдет на первый план в эти дни, и удача улыбнется в финансах. Представительницы этого знака смогут не упустить перспективные возможности. Если устраивать перерывы и не сидеть в четырех стенах, то удача и в любви не обойдет стороной. Самыми удачными для знакомства и свиданий станут последние дни февраля.

Женщина-Рак

Конец зимы принесет Ракам настоящую весну в душе. Неделя будет удачной для поиска любви, налаживания отношений в семье и укрепления брака. Раки могут получить приятные новости издалека и весть из прошлого. Неделя будет успешной, но Ракам стоит быть осторожнее в принятии решений и не торопиться в финансовых вопросах.

Женщина-Лев

Львам звезды сулят на этой неделе путешествия и командировки. Меркурий перестанет путать планы и теперь ничего не помешает отправиться им в запланированную поездку. Бдительность ослаблять астрологи не советуют – внимание к мелочам поможет выйти из затруднительного положения, а также избежать капканов на пути к счастью.

Женщина-Дева

Неделя станет очень насыщенной и получится воплотить в жизнь давние планы, которым ранее мешал ретроградный Меркурий. В плане ведения бизнеса и финансовый операций период будет удачным и Девы смогут направить накопления на расширение своего дела, покупку необходимых вещей или же открыть накопительный депозит.

Женщина-Весы

Пора просыпаться от зимней спячки и начинать действовать. Весам рекомендуется начать неделю с позитивного настроя и ухода за собой – это поможет поднять женскую энергию. Силы понадобятся, и для решения серьезных вопросов – ваше мнение будет важным, и авторитет поможет спасти ситуацию. Звезды сулят восстановление справедливости.

Женщина-Скорпион

Неделя будет сильной и подъем сил будет чувствоваться с первых дней. Используйте ее по назначению и не откладывайте решение важных вопросов на потом. Не бойтесь активности и преодоления препятствий, в последние дни февраля удача будет на вашей стороне. Вы сможете привлечь в жизнь перемены не только силой мысли, но и благодаря своим действиям.

Женщина-Стрелец

С понедельника принимайтесь за дела, так как эта неделя станет очень важной. За эти дни получится успеть очень многое, хотя преодолевать трудности особо не придется. Нужно правильно организовать свое время, чтобы все успеть – и поработать, и отдохнуть в приятной компании, и получить внимание со стороны противоположного пола.

Женщина-Козерог

Не прячьтесь от проблем прошлого и наведите порядок в своих мыслях и делах. Козероги смогут разобраться в неточностях и завершить все дела, которые ранее буксовали. Удача окажется на стороне смелых и активных женщин, которые не будут бояться ответственности и не станут перекладывать свои обязанности на кого-то другого.

Женщина-Водолей

Последняя неделя февраля – удачный период для избавления от пагубных привычек и собственных страхов. Оставьте свои ошибки в прошлом и начните движение вперед. Постарайтесь не отказываться от активной борьбы с тем, что мешает вашему продвижению вперед. Забирайте в будущее только уверенность, привлекательность и активность.

Женщина-Рыбы

Конец февраля станет фантастически успешным, и удача улыбнется буквально по всем фронтам. Рыбы смогут обрести гармонию в любви, преуспеть в деловой сфере. Самое время оставить за спиной страхи, сомнения и заняться повышением самооценки и привлечением в жизнь нужных перемен.