Наступает августовское полнолуние: что строго запрещено делать в это время
Августовское полнолуние произойдет 22-го числа в 15:02. Астролог рассказала, в чем особенность этого времени и какие опасности и шансы оно нам подарит.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
По словам эксперта, этот день хорошо подойдет для переезда, смены места жительства. Также полнолуние благоприятно для семейных культурных посиделок, интеллектуальных мероприятий.
"Хороший день для улаживания конфликтов, а также для обсуждения семейных и личных планов. Возможно зачатие", - считает Арина.
В бизнесе возможен успех
Астролог считает, что в этот период вероятен кратковременный успех в финансовых спекуляциях, особенно в результате сделок по недвижимости, в сфере услуг.
В этот день хорошо намечать планы, возможно открытие новых перспектив. Вероятен успех в дальних командировках и поездках.
Здоровье может пошатнуться
В это время повышается аппетит, появляется склонность к перееданию, злоупотреблению жирной пищей. Следует поберечь печень.
У людей, склонных к аллергии, возможны высыпания.
Этот день не подходит для начала борьбы с лишним весом.
Ранее астролог также предупредила про Венеру в Весах, уникальное время, которое может принести каждому из нас, как везение, так и неудачи.
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