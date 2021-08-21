Наступает августовское полнолуние: что строго запрещено делать в это время

Августовское полнолуние произойдет 22-го числа в 15:02. Астролог рассказала, в чем особенность этого времени и какие опасности и шансы оно нам подарит.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна .

По словам эксперта, этот день хорошо подойдет для переезда, смены места жительства. Также полнолуние благоприятно для семейных культурных посиделок, интеллектуальных мероприятий.

"Хороший день для улаживания конфликтов, а также для обсуждения семейных и личных планов. Возможно зачатие", - считает Арина.

В бизнесе возможен успех

Астролог считает, что в этот период вероятен кратковременный успех в финансовых спекуляциях, особенно в результате сделок по недвижимости, в сфере услуг.

В этот день хорошо намечать планы, возможно открытие новых перспектив. Вероятен успех в дальних командировках и поездках.

Здоровье может пошатнуться

В это время повышается аппетит, появляется склонность к перееданию, злоупотреблению жирной пищей. Следует поберечь печень.

У людей, склонных к аллергии, возможны высыпания.

Этот день не подходит для начала борьбы с лишним весом.