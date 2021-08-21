Настає серпнева повня: що строго заборонено робити в цей час

Серпневий повний місяць відбудеться 22-го числа о 15:02. Астролог розповіла, в чому особливість цього часу і які небезпеки і шанси він нам подарує.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна .

За словами експерта, цей день добре підійде для переїзду, зміни місця проживання. Також повня сприятлива для сімейних культурних посиденьок, інтелектуальних заходів.

"Хороший день для залагодження конфліктів, а також для обговорення сімейних та особистих планів. Можливе зачаття", - вважає Аріна.

У бізнесі можливий успіх

Астролог вважає, що в цей період ймовірний короткочасний успіх у фінансових спекуляціях, особливо в результаті угод з нерухомості, у сфері послуг.

У цей день добре намічати плани, можливе відкриття нових перспектив. Вірогідний успіх у далеких відрядженнях і поїздках.

Здоров'я може похитнутися

В цей час підвищується апетит, з'являється схильність до переїдання, зловживання жирною їжею. Слід поберегти печінку.

У людей, схильних до алергії, можливі висипання.

Цей день не підходить для початку боротьби із зайвою вагою.