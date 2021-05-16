Наступает ретроградный Сатурн: что строго запрещено делать, и кому сильно повезет

Планета Сатурн начнет ретроградное движение 19 мая и пробудет в таком положении до 15 октября. Астролог советует в этот период оглянутся в прошлое, провести анализ и сделать правильные выводы, а вот от новых начинаний лучше отказаться - планировать их можно, но не более. В чем особенность ретроградности Сатурна, и что нельзя делать в этот отрезок времени - читайте ниже в нашем материале.

Какие возможности дает ретроградность планеты

Астролог рекомендует заняться исправлением старых ошибок, а такая возможность предоставиться. В этот период можно анализировать долгосрочные цели, корректировать планы, профессиональные цели, духовно совершенствоваться.

Откажитесь от легкомысленности в поведении, ветрености, жадности, алчности. Направьте ваши лучшие черты и качества на благо своего же продвижения вперед и вверх.

В этот период появится возможность повышения профессиональной квалификации. Уберите все старое и отжившее свое (вещи, отношения, работу и т. д.), позаботьтесь о старших, родных и близких. При этом все усилия, как профессиональные, так и любые другие, следует базировать лишь на опыте прошлого.

Что нельзя делать в период ретроградности Сатурна