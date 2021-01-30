Настає ретроградний Меркурій: що категорично заборонено робити в цей період
Субота 30 січня 2021 19:26
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Ретроградний Меркурій розпочнеться 30 січня 2021 (фото: pixabay)
Період ретроградного Меркурія розпочнеться 30 січня і завершиться 21 лютого 2021 року. Астрологи кажуть, що в цей час планета як би "зупиняє свій рух і починає розворот у протилежному русі". І хоча це лише оптична ілюзія, ретроградність здатна вплинути на багато аспектів нашого життя.
Про те, що можна і не можна робити в цей час, і які небезпеки можуть загрожувати, розповіла відомий український астролог Аріна Артуровна.
"Місяць завершиться ретроградним Меркурієм, який почне гальмувати інформацію, документацію і мислення з 30 січня", - розповідає астролог.
Згідно з календарем на 2021 рік Меркурій буде здійснювати зворотний рух в такі дати:
- з 30 січня по 21 лютого,
- з 28 травня по 24 червня,
- з 26 вересня по 19 жовтня.
Які дії в цей період принесуть вам успіх:
- відновлення старих зв'язків;
- відновлення контактів з колишніми партнерами по бізнесу та старими друзями;
- можна переглянути (вирішити недоробки, питання) по дітям, навчанні, землі і нерухомості;
- завершити розпочаті проекти, доопрацювання та переробку чого-небудь;
- перездати іспити, закрити "хвости";
- навести порядок: вдома, на роботі, в голові;
- виношувати і обдумувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію;
- зустріти старих знайомих;
- знайти втрачені документи або речі;
- відповісти колишньому або колишній на меседж.
Що не можна робити в період ретроградного Меркурія:
- приймати важливі рішення;
- давати обіцянки;
- укладати домовленості і підписувати документи;
- займатися розширенням, масштабуванням;
- не найкращий час для нових контактів;
- відкривати бізнес і починати нові проекти, навчання;
- не можна поспішати;
- вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово і офіційно);
- купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.
Астролог попереджає, що в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка або скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.
Раніше астролог також розповіла про те, які небезпеки несе повня 28 січня, яка відбудеться в знаку Лева.
Також Аріна Артуровна розповідала про непростий період, пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.