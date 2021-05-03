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Народный синоптик шокировал прогнозом на май: температура очень удивит

Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в мае после заморозков сменится сильной жарой. Температура будет достигать +30 градусов.

Об этом изданию "Сегодня" сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик сообщил, что нашу стану после 6 мая ждет резкое снижение температуры. Также ожидаются сильные ливни. Днем будет достаточно прохладно, до +10+12 градусов днем.

Заморозки ожидаются в северных и восточных регионах, температура там опустится до 0 градусов.

Горбань сообщил, что приблизительно к 10 мая в стране стремительно потеплеет и придут летние градусы, то есть начнется настоящее лето, а в 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов.

В средине мая в Украину придут грозовые дожди, в третьей декаде установится комфортная погода - днем +25+27 градусов тепла. К концу месяца немного похолодает, днем до +20+22 градусов.,

А вот синоптики Укргидрометцентра считают что нынешний май будет намного прохладней, чем в 2020 году.

К слову, температура в Киеве 1 апреля поднялась до рекордных показателей. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 1 апреля составила 14,1 градусов тепла. Это на 1,1 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 2002 года.

Как мы писали ранее, синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами.

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