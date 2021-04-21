Надя Дорофеева откровенно рассказала, когда станет мамой: "ждите додошат-дантесикив"

Звезда призналась, что ее перед встречей с певцом Дантесом ей пришлось пережить любовную драму.

"Это было моя первая любовь в 16 лет, меня бросил парень, и я очень страдала", - отметила Дорофеева.

Девушка вспоминает, что тогда бойфренд "сделал одну правильную вещь" - просто вообще перестал с ней общаться.

"И он сделал это жестко. Он понимал, что я очень влюблена. А он - нет", - говорит Надя.

Такой разрыв заставил ее плакать ежедневно в течение месяца.

"Я чувствовала, что это такая дыра внутри. А потом время вылечило", - рассказала знаменитость.

После объявления о распаде группы "Время и Стекло", когда Дорофеева заявила о старте сольной карьеры, многие ее фаны начали волноваться, что пополнение в молодой семье произойдет нескоро.

Надя объяснила, что на самом деле карьера певицы никогда не была "стоп-фактором" в этом вопросе, хотя почему-то у некоторых поклонников складывается такое мнение.

"Нет! Не из-за карьеры, а именно потому, что до сих пор мы будто бы с Вовой не готовы. Как-то так. Этот вопрос у нас фигурирует постоянно. И мы уже смеемся. Мы сами шутим в соцсетях - ждите додошат-дантесикив. Но мы это сделаем все же не из-за давления людей, а из-за своего какого-то решения", - рассказала звезда.