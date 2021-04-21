Надя Дорофєєва відверто розповіла, коли стане мамою: "чекайте додошат-дантесиків"

Зірка зізналася, що її перед зустріччю зі співаком Дантесом їй довелося пережити любовну драму.

"Це було моє перше кохання в 16 років, мене кинув хлопець, і я дуже страждала", - зазначила Дорофєєва.

Дівчина згадує, що тоді бойфренд "зробив одну правильну річ" - просто взагалі перестав з нею спілкуватися.

"І він зробив це жорстко. Він розумів, що я дуже закохана. А він - ні", - каже Надя.

Такий розрив змусив її плакати щодня протягом місяця.

"Я відчувала, що це така діра всередині. А потім час вилікував", - розповіла знаменитість.

Після оголошення про розпад групи "Время и Стекло", коли Дорофєєва заявила про старт сольної кар'єри, чимало її фанів почали хвилюватися, що поповнення в молодій родині відбудеться нескоро.

Надя пояснила, що насправді кар'єра співачки ніколи не була "стоп-фактором" в цьому питанні, хоча чомусь у деяких шанувальників складається така думка.

"Ні! Не через кар'єру, а саме через те, що досі ми наче б то з Вовою не готові. Якось так. Це питання у нас фігурує постійно. І ми вже сміємося. Ми самі жартуємо в соцмережах – чекайте додошат-дантесиків. Але ми це зробимо все ж таки не через тиск людей, а через своє якесь рішення", - розповіла зірка.