Психолог рассказала, как легко понять, подходите ли вы друг другу: запомните 4 пункта

Гармонию и удовлетворенность браков, да и вообще - любых отношений - во многом определяет психологическая совместимость. Именно она обеспечивает паре сплоченность и согласованность. Но как понять, что это "твой" человек и вы действительно совместимы?

Ответ на этот вопрос дала известный психолог и НЛП-тренер Татьяна Ларина в своем Instagram-аккаунте.

Первое и ключевое, говорит специалист, - люди должны подходить друг другу по архетипам. "Стоит искать себе равного партнера, не играть лучшую версию самих себя, понимать, что все мы не идеальные. В это же время не нужно обманывать себя: бывает, что женщина встречается с мужчиной из чувства одиночества. К примеру, ей стыдно появляться с ним в обществе, но она не признается ему и себе в этом. Продолжает тянуть отношения. Точно так поступают и мужчины", - отметила психолог. При этом Ларина дала несколько советов, которые помогут понять: подходите ли вы с партнером / партнершей по архетипам? Мы чувствуем, что рядом с партнером у нас возникает доверие – это база.

Мы гордимся партнером, ощущаем и его и свой рост в этих отношениях.

Мы можем взять на себя ответственность за отношения и сказать об этом обществу.

Мы выбрали равного партнера и не боимся это признать.