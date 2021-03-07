Почніть займатися коханням: психолог дав поради парам, які часто сваряться

Сварки присутні в будь-яких відносинах, і фахівці вважають, що вони не є небезпечними. Іноді сварки виникають на рівному місці або через відмінності у поглядах і зазвичай допомагає розв'язати проблему відверта розмова. Проте буває так, що кількість сварок у парі починає зашкалює і це веде до погіршення відносин і навіть розриву.

Психолог дав 10 порад парам, які перетворилися у Тома і Джеррі та постійно сваряться. Про це пише Health Shots.

Робіть паузу

Під час сварки, коли зростає агресія й емоції, важко правильно обробити свої думки та сформулювати те, що ви хочете сказати. Зробіть паузу, перерву, перш ніж висловити те, що ви думаєте. Це вбереже від негативу і дозволить вам висловитися більш об'єктивно. Найважливіше – це дозволить не погіршити ситуацію.

Лягати спати в гніві – нормально

Психологи стверджують, що поширена думка про те, що не можна лягати спати в гніві – невірна. Іноді потрібно розійтися в різні кути будинку або навіть поспати на окремих ліжках. Це допоможе кожному обміркувати сварку й сказані слова. Такий спосіб дозволяє очистити свої думки та переконатися, що партнери готові продовжити спілкування у більш конструктивній манері.

Шукайте гумор

Гарне почуття гумору в складних ситуаціях дуже рятує. А застосування гумору у сварках допомагає швидко вийти з конфлікту, знизити накал емоцій і навіть розв'язати проблему кардинально.

Описуйте свої почуття, а не звинувачуйте партнера

Почуття правоти іноді веде до непоправних наслідків і хочеться нав'язати партнеру свою точку зору. Проте така розмова сприймається як обвинувальна і закінчується пошуком винних. Це призводить до того, що партнер йде в глуху оборону і не чує ваших слів. В таких ситуаціях варто говорити про свої особисті почуття, а не шукати жертву і винуватих.

Уникайте цифрових битв

Будь-який текст в месенджерах може бути неправильно витлумачений і може ввести в оману, оскільки він позбавлений емоційного підтексту. Як швидкий засіб комунікації, письмові повідомлення зручні. А ось для тривалого спілкування та обговорення проблеми – категорично ні. Якщо немає можливості поговорити в реалі – використовуйте хоча б відеочат.

Психолог розповів, як правильно сваритися, щоб не зруйнувати відносини (Фото: freepik.com)

Розв'язуйте проблему, яка вас турбує

Іноді в романтичних стосунках виникає спокуса відмахуватися від дрібниць, які вас турбують. Не варто цього робити. Якщо ви бачите, що ваш партнер робить те, що вас дратує, скажіть про це. Навіть якщо це банальна дрібниця, яку ви вважаєте дурною, але вона вас засмучує – не мовчіть!

Прийміть той факт, що конфлікти неминучі

Два різних людини під одним дахом або спілкування упродовж довгого часу призводять до неминучого – сварок. Якщо обидва партнери усвідомлюють, що це нормально і будуть ставитися до подібних речей із часткою скепсису і гумору – то це дозволить дрібним сваркам і негараздам пройти крізь відносини та не завдати шкоди.

Говоріть "я", а не "ти"

У будь-якій сварці чи з'ясуванні стосунків сказати "мені боляче" або "я засмучений" замість "ти винен" або "це твоя вина" дозволить прийти до більш продуктивної розмови. Ваш партнер не піде в стан захисту й у вас буде більше шансів бути почутим. Вам же потрібно обговорити проблему і ваші почуття, а не вилити звинувачення на іншу людину. Такий підхід допомагає встановити більш міцне партнерство і здорові відносини.

Уникайте нападок на характер

Особисті образи або використання негативних слів в адресу один одного – серйозний конфлікт. Є тонка грань, яку потрібно вміти відчувати й ніколи її не переходити. Іноді буває важко повернутися з тієї точки, де ви почали вбивати повагу до партнера і свою власну.

Не соромтеся звертатися за допомогою, щоб навчитися сваритися правильно

Психологи відзначають, що терапія для пар, які часто сваряться – не найгірша ідея. Стороння людина може допомогти обом партнерам зрозуміти, звідки беруться проблеми й чому виникають сварки так часто. Це допоможе відновити зв'язок у парі та створить безпечний простір для обох.