Початок липня буде дуже напруженим: астролог попередила нас про "аварійний час"

Астролог попередила нас про непростий період на початку липня. Він пов'язаний з напругою між Сатурном і Марсом з виходом на Уран, яке почалося 28 червня і триватиме до 10 липня.

"Сатурн вимагає уваги, обережності у всіх справах, менше емоцій і спалахів агресії. Будь-які спроби різко, нервово рушити до наміченої мети призведуть до небажаних наслідків. Ви будете чинити опір чужим правилам, обставинам і тиску ззовні. Щоб обійти правила, вам потрібно мислити нетрадиційно і мати нестандартний підхід", - радить астролог.

Уран, каже вона, це спалах, вибух, але також і креативні і несподівані рішення, які зможуть вирішити швидко ситуацію.

"Можливі поломки і затримки на виробництві, при запуску проектів, стартапів, IT-проектів. Спроби організувати і направити проекти та інші фізичні зусилля в нормальне русло будуть важкими. Розчарування і обставини змусять відкласти деякі намічені раніше завдання", - розповідає Аріна Артуровна.

Такий аспект дуже сильно гальмує роботу в цілому, гнів і дратівливість не дає діяти спокійно і приймати адекватні рішення. Вас можуть обтяжувати різного роду обставини і обов'язки перед дітьми, партнером, батьками, начальником, друзями і т. д.

"Можуть бути непорозуміння і напружені відносини з партнерами в шлюбі, по бізнесу, з колегами, родичами, дітьми. Це також аспект холоднокровного вбивці як в прямому, так і переносному сенсі, тому конфлікти варто обходити стороною і не вплутуватися в сумнівні ризикові історії", - додала експерт.

За його словами, Сатурн відповідає за закон і дисципліну, тому злодійство, викрадення, замахи, людська дурість і язик без кісток, як в реалі, так і онлайн будуть каратися.

У поїздки відрядження виїжджайте заздалегідь, перевіряйте ретельно документи і правила вильотів/в'їздів в інші країни. Понти і явні хвастощі можуть викликати в цей час особливо чорну заздрість і негатив у оточуючих.

Покупки великої або дорогої техніки краще відкласти до 11 липня.

Обов'язково дотримуватися правил безпеки на будівництвах, виробництві та за кермом.