Початок липня буде дуже напруженим: астролог попередила нас про "аварійний час"
Астролог попередила нас про непростий період на початку липня. Він пов'язаний з напругою між Сатурном і Марсом з виходом на Уран, яке почалося 28 червня і триватиме до 10 липня.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
"Сатурн вимагає уваги, обережності у всіх справах, менше емоцій і спалахів агресії. Будь-які спроби різко, нервово рушити до наміченої мети призведуть до небажаних наслідків. Ви будете чинити опір чужим правилам, обставинам і тиску ззовні. Щоб обійти правила, вам потрібно мислити нетрадиційно і мати нестандартний підхід", - радить астролог.
Уран, каже вона, це спалах, вибух, але також і креативні і несподівані рішення, які зможуть вирішити швидко ситуацію.
"Можливі поломки і затримки на виробництві, при запуску проектів, стартапів, IT-проектів. Спроби організувати і направити проекти та інші фізичні зусилля в нормальне русло будуть важкими. Розчарування і обставини змусять відкласти деякі намічені раніше завдання", - розповідає Аріна Артуровна.
Такий аспект дуже сильно гальмує роботу в цілому, гнів і дратівливість не дає діяти спокійно і приймати адекватні рішення. Вас можуть обтяжувати різного роду обставини і обов'язки перед дітьми, партнером, батьками, начальником, друзями і т. д.
"Можуть бути непорозуміння і напружені відносини з партнерами в шлюбі, по бізнесу, з колегами, родичами, дітьми. Це також аспект холоднокровного вбивці як в прямому, так і переносному сенсі, тому конфлікти варто обходити стороною і не вплутуватися в сумнівні ризикові історії", - додала експерт.
За його словами, Сатурн відповідає за закон і дисципліну, тому злодійство, викрадення, замахи, людська дурість і язик без кісток, як в реалі, так і онлайн будуть каратися.
У поїздки відрядження виїжджайте заздалегідь, перевіряйте ретельно документи і правила вильотів/в'їздів в інші країни. Понти і явні хвастощі можуть викликати в цей час особливо чорну заздрість і негатив у оточуючих.
Покупки великої або дорогої техніки краще відкласти до 11 липня.
Обов'язково дотримуватися правил безпеки на будівництвах, виробництві та за кермом.
Раніше астролог поділилася найповнішим гороскопом на липень для всіх знаків Зодіаку.