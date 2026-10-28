РФ обстрілює склади ліків: у МОЗ пояснили, чи загрожує Україні дефіцит препаратів

В Україні немає системного дефіциту лікарських засобів, попри російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру. Водночас через обстріли виникають тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів.

Про це на запит РБК-Україна повідомили в МОЗ.

Яка ситуація із ліками в Україні

Росія систематично атакує складську, виробничу та логістичну інфраструктуру фармацевтичного ринку. Через це існує ризик пошкодження об’єктів, втрати запасів препаратів і порушення маршрутів постачання.

"Системного дефіциту лікарських засобів в Україні немає. Водночас виникають точкові тимчасові труднощі з постачанням окремих препаратів", - повідомили у МОЗ.

Зараз робота МОЗ у взаємодії з виробниками, імпортерами та дистриб’юторами зосереджена на оперативному реагуванні на такі перебої, відновленні постачання та зменшенні ризиків їх повторного виникнення.

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Як змінюють постачання ліків

Уряд розширив можливості приймання, зберігання та відвантаження лікарських засобів із додаткових складських приміщень. Це передбачає постанова Кабінету міністрів від 26 серпня 2026 року № 1062.

За визначених умов компанії можуть використовувати приміщення, відомості про які відсутні в ліцензійному реєстрі або які належать іншому ліцензіату. Водночас вони мають дотримуватися вимог до якості та простежуваності препаратів.

Що змінили для імпортних препаратів

Ще одні зміни уряд затвердив постановою від 13 жовтня 2026 року № 1254. Вони стосуються державного контролю якості лікарських засобів, які ввозять в Україну.

Документ передбачає спрощення окремих процедур огляду імпортованих препаратів, а також особливі умови контролю під час повторного ввезення тієї самої серії.

У МОЗ пояснюють, що ці рішення мають допомогти швидше доставляти ліки до аптек і медичних закладів, зменшити ризик одночасної втрати великих запасів і підтримати безперервність постачання. Вимоги до якості препаратів при цьому зберігаються.