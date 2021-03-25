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Мурат Налчаджиоглу продает косметику после роскошной жизни в браке с Ани Лорак (видео)

Автор: Владимир Костырин

Бывший муж скандальной украинской певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу не сильно шикует после развода со звездной артисткой.

Чем занимается сейчас бизнесмен - рассказали журналисты проекта "Разоблачение" на телеканале KYIV. LIVE.

Оказывается, сегодня роскошные рестораны и ночные клубы Мурат сменил на сетевой маркетинг. Сейчас он продает косметику и средства личной гигиены в одной из онлайн-маркетинговых компаний.

Чем Мурат Налчаджиоглу зарабатывает на жизнь

Ани Лорак познакомилась со своим экс-супругом на курорте в Анталии, где он работал менеджером. Впоследствии певица перевезла Мурата в Киев и открыла мужу гостинично-ресторанный бизнес. В состав учреждений, которыми руководил Мурат, входили: караоке-бар, пляжный комплекс, ночной клуб и еще несколько заведений турецкой кухни.

После громкого скандала и развода Мурат по решению суда должен был выплатить экс-жене свою долю в совместном бизнесе, а это примерно два с половиной миллиона гривен. По итогу все столичные заведения, которыми руководил Мурат, были закрыты, а новым бизнесом уроженца Турции стал сетевой маркетинг. Поэтому сейчас он продает недорогую косметику и средства личной гигиены в онлайн-маркетинговой компании.

Также известно, что сейчас Мурат Налчаджиоглу в отношениях с девушкой визажисткой Лилией и до сих пор получает приглашение на семейные праздники и звездные вечеринки только благодаря совместной дочери Софии.

Стало известно, как живет Мурат Налчаджиоглу сегодня

Ранее сообщалось, что недавно экс-муж Ани Лорак засветился на курорте с молодой любовницей - пара отдыхала в Буковеле и активно делилась совместными фото в сети.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак развелись в январе 2019 года. Вместе они прожили 10 лет.

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Новости Украины Ани ЛораккосметикаМурат Налчаджиоглу
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