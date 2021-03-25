RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мурат Налчаджіоглу продає косметику після розкішного життя в шлюбі з Ані Лорак (відео)

Автор: Володимир Костирін

Колишній чоловік скандальної української співачки Ані Лорак - Мурат Налчаджіоглу не сильно розкошує після розлучення з зірковою артисткою.

Чим займається зараз бізнесмен - розповіли журналісти проекту "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE.

Виявляється, сьогодні розкішні ресторани і нічні клуби Мурат змінив на мережевий маркетинг. Зараз він продає косметику і засоби особистої гігієни в одній з онлайн-маркетингових компаній.

Чим Мурат Налчаджіоглу заробляє на життя

Ані Лорак познайомилася зі своїм екс-чоловіком на курорті в Анталії, де він працював менеджером. Згодом співачка перевезла Мурата в Київ і відкрила чоловікові готельно-ресторанний бізнес. До складу установ, якими керував Мурат, входили: караоке-бар, пляжний комплекс, нічний клуб та ще кілька закладів турецької кухні.

Після гучного скандалу і розлучення Мурат за рішенням суду мав виплатити екс-дружині свою частку в спільному бізнесі, а це приблизно два з половиною мільйони гривень. За підсумком всі столичні заклади, якими керував Мурат, були закриті, а новим бізнесом уродженця Туреччини став мережевий маркетинг. Тому зараз він продає недорогу косметику і засоби особистої гігієни в онлайн-маркетинговій компанії.

Також відомо, що зараз Мурат Налчаджіоглу у стосунках з дівчиною візажисткою Лілією і досі отримує запрошення на сімейні свята і зіркові вечірки тільки завдяки спільній дочці Софії.

Стало відомо, як живе Мурат Налчаджіоглу сьогодні

Раніше повідомлялося, що нещодавно екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою - пара відпочивала в Буковелі й активно ділилася спільними фото в мережі.

Нагадаємо, Мурат і Ані Лорак розлучилися в січні 2019 року. Разом вони прожили 10 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ані ЛораккосметикаМурат Налчаджиоглу
Читайте також
Екс-продюсер ані Лорак згадав про їх 12-річні романтичні відносини: вона в 40 років - дівчинка!
Екс-чоловік Ані Лорак похизувався відпочинком з молодою пишногрудою брюнеткою
Прогноз погоди