Мурат Налчаджиоглу продает косметику после роскошной жизни в браке с Ани Лорак (видео)

Оказывается, сегодня роскошные рестораны и ночные клубы Мурат сменил на сетевой маркетинг. Сейчас он продает косметику и средства личной гигиены в одной из онлайн-маркетинговых компаний.

Чем Мурат Налчаджиоглу зарабатывает на жизнь

Ани Лорак познакомилась со своим экс-супругом на курорте в Анталии, где он работал менеджером. Впоследствии певица перевезла Мурата в Киев и открыла мужу гостинично-ресторанный бизнес. В состав учреждений, которыми руководил Мурат, входили: караоке-бар, пляжный комплекс, ночной клуб и еще несколько заведений турецкой кухни.

После громкого скандала и развода Мурат по решению суда должен был выплатить экс-жене свою долю в совместном бизнесе, а это примерно два с половиной миллиона гривен. По итогу все столичные заведения, которыми руководил Мурат, были закрыты, а новым бизнесом уроженца Турции стал сетевой маркетинг. Поэтому сейчас он продает недорогую косметику и средства личной гигиены в онлайн-маркетинговой компании.

Также известно, что сейчас Мурат Налчаджиоглу в отношениях с девушкой визажисткой Лилией и до сих пор получает приглашение на семейные праздники и звездные вечеринки только благодаря совместной дочери Софии.

Стало известно, как живет Мурат Налчаджиоглу сегодня